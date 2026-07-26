Πολλά τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση δολοφονίας της 42χρονης στην Άνω Συρο, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να πέσει «φως» στα αίτια του φονικού.

«Έχω πάθει σοκ, δεν το πιστεύω αυτό που συνέβη. Γνωριζόμαστε από το νηπιαγωγείο. Ήμασταν τόσο δεμένες, αχώριστες. Το καλύτερο πλάσμα που υπάρχει. Ευγενική, να δώσει ό,τι είχε. Να βοηθήσει τον κόσμο» δήλωσε μεταξύ άλλων παιδική φίλη της 42χρονης.

«Με κάλεσαν και μου είπαν ότι κάποιος την έσφαξε. Έσφαξαν τη Βάγκυ, έτσι μου είπαν» ανέφερε χαρακτηριστικά για την τραγωδία. Μου έφεραν νερό, δεν μπορούσα να το πιστέψω» είπε.

Σχετικά με το σενάριο περί απόπειρας κλοπής ξεκαθάρισε: «Δεν είχε καμία ανάγκη να κλέψει. Οι γονείς της πάντα στο πλευρό της, ό,τι πρόβλημα και να είχε, ό,τι χρειαζόταν, έτρεχαν οι άνθρωποι. Για ποιο λόγο να αφαιρεθεί μια ζωή» διερωτήθηκε με πίκρα.

Ποινικές διώξεις στους συλληφθέντες

Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού από την Άνω Σύρο. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας και τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (25/7/2026) αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος παρουσία του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Τα βλέμματα των Αρχών στρέφονται τώρα στους λόγους που οδήγησαν το θύμα στην κατοικία του ζευγαριού, αλλά και στην ακριβή αλληλουχία των γεγονότων που κατέληξαν στο θανατηφόρο τραυματισμό της.

Πήγε στο σπίτι με μαχαίρι και με καλυμμένα χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν οι αρχές δείχνουν την 41χρονη να πλησιάζει το σπίτι του ζευγαριού έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φορώντας fullface, γυαλιά και γάντια, ενώ φαίνεται να μην φορά τη στολή εργασίας της παρά μόνο το παντελόνι.

Κάθεται λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια χτυπάει το κουδούνι. Φαίνεται να κρατάει μαχαίρι την ώρα που χτυπάει το κουδούνι. Ανοίγει την πόρτα η γυναίκα και η διασώστρια τη τραυματίζει ελαφρά στο χέρι. Ο άνδρας που ακούει τις φωνές αρπάζει από τη κουζίνα μαχαίρι και τη χτυπάει.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι το βιντεοληπτικό υλικό έχει εξεταστεί ενδελεχώς από τους αστυνομικούς και σε σημαντικό βαθμό επιβεβαιώνει όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής οι δύο συλληφθέντες. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της οικίας, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η γυναίκα τραυματίστηκε αρχικά από αιχμηρό αντικείμενο.