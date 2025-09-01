Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Ο ρόλος των δύο αδελφών - «Κλειδί» οι μυστικοί αστυνομικοί

Οι Αρχές κατάφεραν να εξαρθρώσουν την εγκληματική δράση της μαφιόζικης οργάνωσης που είχε απλώσει τα πλοκάμια της σε όλη την Κρήτη, η οποία «ειδικευόταν» σε ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Το απόγευμα της Δευτέρας (01/09) απόγευμα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι πρώτοι 12 από τους 48 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

89 άτομα περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το οικονομικό όφελος, της εγκληματικής οργάνωσης, ξεπερνάει το 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 2025 όταν και ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν πραγματοποιήσει 5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.

Είχαν προμηθευτεί (από εμπόρους ναρκωτικών)

41.222 γραμμάρια κάνναβης

9.175 γραμμάρια κοκαΐνης

2.100 γραμμάρια ηρωίνης.

Πλούτιζαν με εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμούς, παροχή προστασίας ενώ δεν έλειπαν και οι βομβιστικές επιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί.

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Ο ρόλος των δύο αδελφών

Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται να έχουν τα δύο αδέρφια, 57 και 47 ετών, που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Τα δύο αδέλφια εμφανίζονταν τα τελευταία χρόνια ως επιχειρηματίες κυρίως στον τουριστικό κλάδο, με μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι γνωστοί στην ευρύτερη περιοχή.

Κλειδί για την αποκάλυψη της οργάνωσης ήταν δύο μυστικοί αστυνομικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα οι οποίοι έφτασαν στα Χανιά από την Αθήνα.

Παρουσιάστηκαν ως εργαζόμενοι στην εστίαση.

Μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων και σε συνεννόηση με την εισαγγελία κατάφεραν να διεισδύσουν στην οργάνωση.

Πηγή: EΡΤ