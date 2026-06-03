«Έχω δει να σταματάει, να μην λειτουργεί απρόοπτα»: Πώς αξιολογούν οι πολίτες το μετρό της Θεσσαλονίκης

Αρκετά προβλήμαστα έχουν προκύψει στο μετρό της Θεσσαλονίκης, μέσα στους μήνες λειτουργίας του, αλλά φέρεται να έχει συμβάλλει με θετικό τρόπο στην καθημερινότητα της ζωής των κατοίκων της πόλης.

Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι πολίτες στο Orange Press Agency, προκύπτει ότι ένας βασικός λόγος που είνασι φιλικά προσκείμενοι στο μετρό, είναι επειδή «βάζουν το αυτοκίνητό τους στην άκρη».

Ως αποτέλεσμα, μειώνεται η κίνηση στους δρόμους και το μποτιλιάρισμα. Ωστόσο, επισημαίνουν και τα αρνητικά του μέσου, όπως τα τεχνικά προβλήματα που ανακύπτουν τακτικά.

Ένα σημείο στο οποίο φαίνεται να συμφωνούν οι περισσότεροι είναι ότι υπάρχει ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη δικτύωση με πολλαπλασιασμό των σταθμών στην πόλη κι ειδικά σε περιοχές που είναι άνθρωποι πιο ευάλωτοι οικονομικά και το έχουν ανάγκη για να καλύψουν την καθημερινή τους μετακίνηση.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Πώς το αξιολογούν οι πολίτες

«Έχει βοηθήσει πάρα πολύ τη ζωή των κατοίκων, αλλά τα απρόοπτα πρέπει να εκλείψουν», δήλωσε μάρτυρας.

«Εξυπηρετεί πάρα πολύ, ιδίως αν μένει κανείς κοντά στις στάσεις του μετρό. Bέβαια οι αποστάσεις είναι λίγο κοντινές μεταξύ τους, δεν είναι όπως στην Αθήνα. Σίγουρα όμως η έναρξη της λειτουργίας του έχει διευκολύνει πάρα πολύ την κίνηση και των εργαζομένων και των φοιτητών. Έχει βοηθήσει σίγουρα πάρα πολύ τη ζωή των κατοίκων της πόλης, ιδίως του κέντρου».

Από την άλλη, σημειώνει, οι τεχνικές δυσλειτουργίες προκαλούν εκνευρισμό. «Έχω δει να σταματάει το μετρό, να μη λειτουργεί απρόοπτα, χωρίς προειδοποίηση, και είχα δει άλλους συνεπιβάτες που να δυσανασχετούν, να χάνουν ραντεβού τους. Καλό θα είναι να εκλείψουν στο μέλλον» υπογραμμίζει. Όσον αφορά την αξία του ίδιου του έργου δεν έχει πάντως καμία αμφιβολία, αν και εκφράζει το παράπονό της για τις καθυστερήσεις στην παράδοση: «Δεν ξέρω αν έπρεπε να περιμένουμε τόσο πολύ καιρό για το μετρό. Είναι κάτι το αυτονόητο σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη», συμπλήρωσε.

Ένας ακόμη ερωτηθείς ανέφερε: «Το μετρό με εξυπηρετεί πάρα πολύ. Το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, αλλά έχω παράπονα. Υπάρχουν σταθμοί που δεν δουλεύουν οι αναβατήρες. Μέχρι να διορθωθεί, χαλάει κάποιος άλλος κ.λπ. Ακόμη υπάρχουν εκδοτικά που δεν λειτουργούνε. Διάφορα τέτοια. Είναι μικροατέλειες».

Το γεγονός ότι δεν επιλύονται άμεσα αυτά τα τρέχοντα ζητήματα του δημιουργεί μοιραία μεγαλύτερους προβληματισμούς. «Λέω, αν αυτό το υπερσύγχρονο και σούπερ-ντούπερ μετρό δεν μπορούν οι αρμόδιοι να λύσουν τα εντελώς διαδικαστικά και πρωτοβάθμια, μου δημιουργεί ανησυχία ότι κάποια μέρα θα την πατήσουμε σε κάτι από τα σοβαρά», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Ακόμη μια κάτοικος αναφέρθηκε στα τεχνικά ζητήματα του μετρό. «Με εξυπηρετεί πάρα πολύ, ειδικά για τη δουλειά και καθημερινά για να μπορώ να κινούμαι μέσα στην πόλη. Δεν έχει τύχει να ζήσω κάτι, να σταματήσει το μετρό ή κάτι τέτοιο που λένε κάποιοι. Το μόνο ίσως που θα έλεγα είναι ότι στην αρχή ήταν λίγο αυστηροί με το φαγητό, με τα κατοικίδια. Και δεν έχει κάδους, εγώ θα πω, μέσα στο μετρό».

Ως ένας άνθρωπος πάντως που οδηγεί, βλέπει τη καθημερινότητά της να βελτιώνεται αισθητά, καθώς το μετρό τη γλιτώνει από τη μόνιμη μάστιγα της πόλης. «Βρίσκομαι στη δουλειά μου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είμαι ένας άνθρωπος που οδηγεί, αλλά επειδή το πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ δύσκολο, με βοηθάει πάρα πολύ το μετρό στο να κάνω τις μετακινήσεις μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ένας φοιτητής, δήλωσε: «Σίγουρα είναι πολύ πιο βολικό. Προηγουμένως έπαιρνα το αστικό. Ήταν πιο αργό στις μετακινήσεις. Τώρα με το μετρό φτάνω πιο γρήγορα στον προορισμό μου».

Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει συναντήσει και ο ίδιος ορισμένα τεχνικά προβλήματα στις υποδομές, χωρίς όμως αυτά να του αλλάζουν τη γενική θετική εικόνα. «Μου έχουν τύχει δύο-τρεις φορές να κολλήσει ας πούμε το μετρό. Έχουμε θέμα με τις κυλιόμενες γενικά, μάλλον είναι πολύ παλιές. Ναι, με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία δεν είχα κάποιο σοβαρό θέμα. Οι μετακινήσεις μου ήταν όπως πρέπει, οπότε θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ».

Τέλος, ερωτηθείσα τόνισε: «Το χρησιμοποιώ, ναι, καθημερινά. Πηγαίνω πιο γρήγορα όπου θέλω και οι αποστάσεις έχουν γίνει μικρότερες σαφώς. Καλύπτει τις ανάγκες της μετακίνησής μου προς τη δουλειά. Γλιτώνω χρόνο. Πολλά».

Ωστόσο, θεωρεί αναγκαίο αυτή η δυνατότητα του μετρό να δοθεί άμεσα και στους υπόλοιπους συμπολίτες της, ασκώντας σκληρή κριτική για το γεγονός ότι το δίκτυο παραμένει περιορισμένο. «Δεν δικαιολογείται και πάλι το ότι έκανε ένα τέτοιο έργο, τόσο μικρής έκτασης έργο, να ολοκληρωθεί τόσα χρόνια και ακόμη είναι πολύ μικρή η περιοχή και δεν έχει φτάσει ούτε στην Καλαμαριά. Είναι ανολοκλήρωτο το έργο. Ούτε και εξυπηρετεί κόσμο προς τα δυτικά, όπου εκεί πέρα είναι και οι περισσότεροι άνθρωποι πληθυσμιακά δηλαδή», καταλήγει.

