Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση καταγράφεται στο μετρό Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα οι διαδρομές να γίνονται μετ΄εμποδίων.
Σύμφωνα με το voria.gr, από τον σταθμό «Δημοκρατίας» έως τον σταθμό «Σιντριβάνι» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1.
Στην υπόλοιπη γραμμή, τα δρομολόγια συνεχίζονται κανονικά.
Όσοι επηρεάζονται, για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους πρέπει να μεταβιβαστούν στον σταθμό «Συντριβάνι».
Παράλληλα, ο «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» του μετρό Θεσσαλονίκης είναι κλειστός αυτή την ώρα.
- Γωγώ Μαστροκώστα: Τι ζήτησε η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, από τους δημοσιογράφους
- Ο μπλαουγκράνα Τσίπρας, η επιστροφή Καμμένου που δεν ζήτησε κανείς και η ανέτοιμη Μαρία
- Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών - Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο
- Η EuroLeague έφερε… καζούρα στα τηλεοπτικά πλατό: «Δεν ζηλεύω, 7 έχω»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.