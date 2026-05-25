Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση καταγράφεται στο μετρό Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα οι διαδρομές να γίνονται μετ΄εμποδίων.

Σύμφωνα με το voria.gr, από τον σταθμό «Δημοκρατίας» έως τον σταθμό «Σιντριβάνι» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1.

Στην υπόλοιπη γραμμή, τα δρομολόγια συνεχίζονται κανονικά.

Όσοι επηρεάζονται, για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους πρέπει να μεταβιβαστούν στον σταθμό «Συντριβάνι».

Παράλληλα, ο «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» του μετρό Θεσσαλονίκης είναι κλειστός αυτή την ώρα.