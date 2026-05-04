Μενού

Το είδαμε και αυτό: Μετέφερε φουσκωτή βάρκα με το πατίνι του - Το απίστευτο βίντεο

Μετά από το βίντεο αυτό, μπορούμε να πούμε πως τα έχουμε δει όλα στους ελληνικούς δρόμους... μέχρι να καταγραφεί το επόμενο περιστατικό, φυσικά.

Reader symbol
Newsroom
Πατίνι
Πατίνι | Φωτ. Αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Οι Έλληνες είναι γνωστοί για την επινοητικότητά τους, για να ξεπεράσουν τα εμπόδια, αλλά αυτό που κατεγράφη σε δρόμο της χώρας ξεπερνάει κάθε φαντασία.

Ένας νεαρός, όπως προκύπτει, άνδρας κατεγράφη να μεταφέρει με το ηλεκτρικό του πατίνι μία φουσκωτή βάρκα.

Και ήταν όντως φουσκωμένη, δεν πρόκειται για υπερβολή.

Όπως φαίνεται από τα πλάνα των λίγων δευτερολέπτων, που προκλήθηκαν από τον ΑΝΤ1, έχει βάλει κάτι σαν κοτσαδόρο στο πατίνι και σέρνει τη βάρκα στη μέση του δρόμου, σαν να πρόκειται για το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. 

Διαβάστε επίσης: Πατινοδρομίες άνευ κανόνων: Τα κενά στην ασφάλεια και ο σοκαριστικός αριθμός των τροχαίων κυρίως με παιδιά

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στον σταθμό, σημείωσε πως από τα 27 περιστατικά που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους με πατίνια, τα 25 εξ αυτών αφορούν παιδιά. 

«Αυτά τα πατίνια τα πουλάνε στα παιχνιδάδικα, τα αγοράζουν οι πατεράδες» επεσήμανε, εφιστώντας την προσοχή. 

Ο ίδιος ανέφερε πως έχουν μπει στην ελληνική αγορά και πατίνια που φτάνουν μέχρι τα 100 χιλιόμετρα και ζήτησε να υπάρξει κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ