Το είδαμε και αυτό: Μετέφερε φουσκωτή βάρκα με το πατίνι του - Το απίστευτο βίντεο

Οι Έλληνες είναι γνωστοί για την επινοητικότητά τους, για να ξεπεράσουν τα εμπόδια, αλλά αυτό που κατεγράφη σε δρόμο της χώρας ξεπερνάει κάθε φαντασία.

Ένας νεαρός, όπως προκύπτει, άνδρας κατεγράφη να μεταφέρει με το ηλεκτρικό του πατίνι μία φουσκωτή βάρκα.

Και ήταν όντως φουσκωμένη, δεν πρόκειται για υπερβολή.

Όπως φαίνεται από τα πλάνα των λίγων δευτερολέπτων, που προκλήθηκαν από τον ΑΝΤ1, έχει βάλει κάτι σαν κοτσαδόρο στο πατίνι και σέρνει τη βάρκα στη μέση του δρόμου, σαν να πρόκειται για το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στον σταθμό, σημείωσε πως από τα 27 περιστατικά που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους με πατίνια, τα 25 εξ αυτών αφορούν παιδιά.

«Αυτά τα πατίνια τα πουλάνε στα παιχνιδάδικα, τα αγοράζουν οι πατεράδες» επεσήμανε, εφιστώντας την προσοχή.

Ο ίδιος ανέφερε πως έχουν μπει στην ελληνική αγορά και πατίνια που φτάνουν μέχρι τα 100 χιλιόμετρα και ζήτησε να υπάρξει κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο.