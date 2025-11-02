Ειδησεογραφικό πρακτορείο του Μπαχρέιν έβαλε για το μακελειό στα Βορίζια φωτογραφία από... πόλεμο

Φωτογραφία από πόλεμο, ενδεχομένως και από αυτόν στην Ουκρανία, έβαλε στο άρθρο για το μακελειό στα Βορίζια, το ειδησεογραφικό πρακτορείο του Μπαχρέιν.
Μεταφέροντας την τραγική είδηση για τους δύο νεκρούς, τους πολλούς τραυματίες και τη «βροχή» από σφαίρες (η ΕΛΑΣ έχει συλλέξει περίπου 200 κάλυκες), το πρακτορείο θέλησε να βάλει μία παρεμφερή φωτογραφία.
Περιγράφοντας συνθήκες πολέμου, έβαλε αυτήν που θεώρησε πιο κατάλληλη.
Φωτογραφία πολέμου για μία χώρα που δεν βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση. Καθόλου τιμητικό.
