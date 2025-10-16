Εικόνες ντροπής στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας: Τρωκτικά στις αίθουσες, μάθημα στους διαδρόμους - Δεν έχουν βιβλία και νερό

Αδιανόητες καταγγελίες έρχονται από την Πάτρα, με μαθητές του 4ου ΕΠΑΛ, να κάνουν μάθημα στους διαδρόμους, γιατί οι αίθουσες είναι γεμάτες τρωκτικά και έντομα.

Το κτίριο θυμίζει παλιά αποθήκη, παρά σχολείο όπως φαίνεται και στις εικόνες του Mega. Αίθουσες σε άθλια κατάσταση, με υγρασία στους τοίχους και σοβάδες που πέφτουν.

Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι μαθητές, αναγκάζονται να κάνουν μάθημα στους διαδρόμους και στο προαύλιο.

«Η Γ΄ Λυκείου κάνει μαθήματα στο προαύλιο και στις σκάλες. Μέσα στο σχολείο δεν υπάρχει αμφιθέατρο, δεν υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες και προτζέκτορες. Οι πίνακες δεν είναι στερεωμένοι και πέφτουν πάνω στους καθηγητές, γιατί ο τοίχος δεν είναι κανονικός είναι γυψοσανίδα και δεν αντέχει βάρος».

Έτοιμοι για καταλήψεις είναι οι μαθητές του 4ου ΕΠΑΛ καθώς όπως τονίζουν είναι απαράδεκτες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κάνουν μάθημα. Δεν έχουν μάλιστα νερό αλλά ούτε και βιβλία.

Ηλεκτροπληξία υπέστη 14χρονη στη Χαλκίδα

Την ίδια ώρα, μαθήτρια της Β΄Γυμνασίου Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας έπαθε ηλεκτροπληξία όταν πάτησε διακόπτη.

«Επιχείρησε να εισέλθει στις τουαλέτες, όπου υπήρχε εκτεθειμένος διακόπτης, ακούμπησε βίδα που είχε διαρροή και την τίναξε το ρεύμα. Νοσηλεύτηκε ένα βράδυ για παρακολούθηση και τώρα είναι σπίτι της, είναι καλά ευτυχώς».

Για δολιοφθορά κάνει λόγο σε ανακοίνωση ο Δήμος Χαλκιδέων. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό σε σχολείο της Χαλκίδας, καθώς την περασμένη Δευτέρα έγινε βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή.

Την ίδια ώρα, εικόνα εξαθλίωσης παρουσιάζει και η Σχολή Καλών Τεχνών. Ο αύλειος χώρος και οι διάδρομοι γεμάτοι σκουπίδια. Τουαλέτες και νιπτήρες βρώμικοι και βουλωμένοι.

Αύριο οι φοιτητές θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ζητώντας άμεσα λύση στο πρόβλημα που εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία τους.



