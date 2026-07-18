Κυκλοφόρησε ένας δεκάλογος για τους τουρίστες στην Ελλάδα και μας κάνει να απορούμε για τη φιλοξενία

Τον τελευταίο καιρό κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένας «αυστηρός» δεκάλογος με το τι ΔΕΝ πρέπει να κάνουν οι τουρίστες όταν επισκέπτονται την Ελλάδα. Διαβάζοντάς τον, θα περίμενε κανείς να σοκαριστεί, αλλά το μόνο πραγματικό σοκ είναι ο αριθμός των κανόνων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ταβέρνα.

Ναι, η ελληνική φιλοξενία είναι ξακουστή, αλλά έχει και τα όριά της. Και τα όριά της συνήθως βρίσκονται κάπου ανάμεσα στο πόσα μπορούμε να βάλουμε «τσέπη» και τον ελληνικό καφέ. Ας δούμε λοιπόν τους viral κανόνες των ελληνικών διακοπών, με την απαραίτητη δόση αλήθειας (και αυτοσαρκασμού).

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Το ιερό δισκοπότηρο της ταβέρνας

Η γαστρονομία στην Ελλάδα μοιάζει με θρησκεία. Και ως γνωστόν, στους ναούς δεν μπαίνεις με τους δικούς σου κανόνες. Πολλοί, λοιπόν, από τους κανόνες αφορούν αποκλειστικά την κουλτούρα του φαγητού:

Απαγορεύεται η κέτσαπ: Το να ζητήσεις κέτσαπ σε παραδοσιακή ταβέρνα για να «πνίξεις» τον μουσακά ή το παστίτσιο, ισοδυναμεί με γαστρονομική ιεροσυλία. Αλλά, πιστεύουμε πως αν την χρεώσουν ίσως να μην υπάρχει θέμα.

Ποτέ μη διαμαρτυρηθείτε για το πολύ λάδι: «Έχει πολύ λάδι η χωριάτικη». Φυσικά και έχει. Δεν είναι σαλάτα, είναι μπάνιο ελαιολάδου με συνοδεία ντομάτας. Η «παπάρα» είναι εθνικό άθλημα.

Ξεχάστε το βούτυρο: Αν ζητήσετε βούτυρο για να αλείψετε το ψωμί σας στην ταβέρνα, ο σερβιτόρος θα σας κοιτάξει με συμπόνια. Έχουμε το καλύτερο ελαιόλαδο του κόσμου, γιατί να κάνουμε βήματα πίσω στην εξέλιξη;

Ο «τουρκικός» καφές δεν υπάρχει εδώ: Γεωπολιτική στο φλιτζάνι. Το ρόφημα είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά αν θέλετε να κάνετε φίλους και να μη δημιουργήσετε διπλωματικό επεισόδιο, παραγγείλτε τον αυστηρά ως Ελληνικό.

Το μοίρασμα είναι νοιάξιμο (και πεδίο μάχης): Μην κάνετε ειρωνικά σχόλια για το γεγονός ότι οι Έλληνες τρώνε όλοι από τα ίδια πιάτα στη μέση του τραπεζιού. Λέγεται «μεζές» και απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά. Όποιος προλάβει, τον Κύριο οίδε.

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Κοινωνική συμπεριφορά: Καπνός και άλλες πολεμικές τέχνες

Μην κάνετε τη «Μούτζα»: Μπορεί να είδατε τους ντόπιους να ανοίγουν την παλάμη τους με τα δάχτυλα τεντωμένα προς κάποιον οδηγό και να νομίζατε ότι είναι ένας ενθουσιώδης χαιρετισμός. Δεν είναι. Η μούτζα είναι το πιο παραδοσιακό, εκφραστικό και αρχαίο μέσο διαφωνίας. Μην τη δοκιμάσετε για να πείτε «γεια» στον φούρναρη.

Η παθητικο-επιθετική στάση στους καπνιστές δεν πιάνει: Σε μια χώρα όπου σχεδόν ο μισός πληθυσμός καπνίζει, ο αντικαπνιστικός νόμος στους εσωτερικούς χώρους έχει περάσει από σαράντα κύματα.

Ευτυχώς, το κλίμα μάς επιτρέπει να ζούμε έξω. Αν, όμως, βρεθείτε σε κλειστό χώρο και ενοχλείστε, το να βήχετε επιτηδευμένα ή να σηκώνετε ειρωνικά το φρύδι δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Απλώς ζητήστε τους ευγενικά να κάνουν στην άκρη.

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Πρακτικά ζητήματα: Yδραυλικά και μετρητά

Το έπος του χαρτιού υγείας: Ίσως ο πιο διάσημος κανόνας. Μην πετάτε το χαρτί στην τουαλέτα. Ναι, είναι 2026, αλλά οι σωληνώσεις σε πολλά νησιά (και όχι μόνο) παραμένουν πεισματικά στενές. Χρησιμοποιήστε το καλαθάκι. Είναι άβολο, αλλά είναι προτιμότερο από το να πλημμυρίσετε το δωμάτιό σας και να καταστρέψετε τις διακοπές σας.

Τα μετρητά είναι (ακόμα) βασιλιάς: Οι πιστωτικές κάρτες περνάνε σχεδόν παντού, αλλά μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτές. Πάντα υπάρχει ένα απομακρυσμένο ταβερνάκι, ένα περίπτερο ή ένα εισιτήριο στο καραβάκι όπου το POS «ξαφνικά δεν έχει σήμα» ή βρίσκεται «από χθες στην αναβάθμιση».

Αφήστε τον Τζέιμς Μποντ σπίτι: Η φωτογράφιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων –ειδικά στα νησιά του Αιγαίου κοντά στα σύνορα– απαγορεύεται αυστηρά. Βγάλτε φωτογραφίες το ηλιοβασίλεμα, τις γάτες, τον μουσακά. Αν φωτογραφίσετε τα συρματοπλέγματα, οι διακοπές σας θα πάρουν μια απρόσμενη, γραφειοκρατική και καθόλου διασκεδαστική τροπή.

Η Ελλάδα είναι ίσως η πιο φιλόξενη χώρα, οι «κανόνες» αυτοί, καλά κάνουν και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αλλά πόσο στα αλήθεια ισχύουν;