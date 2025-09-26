Εισαγγελία Αρείου Πάγου για εκταφή θυμάτων των Τεμπών: «Τα αιτήματα σύντομα θα απαντηθούν»

Με ανακοίνωσή του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας απαντά στα αιτήματα των συγγενών θυμάτων των Τεμπών για εκταφή των οικείων τους που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, λέγοντας πως «μελετώνται και σύντομα θα απαντηθούν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους.»

Υπενθυμίζεται ;ότι χθες (25/09) ο Παύλος Ασλανίδης, ο γιος του οποίου (Δημήτρης) πέθανε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, κατέθεσε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, νέο αίτημα εκταφής ενώπιον της Προέδρου Εφετών Λάρισας.

«Σήμερα, την 24-9-2025, κατετέθη Αίτηση του Παύλου Ασλανίδη, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Ιωάννη Μαντζουράνη, ενώπιον της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας Προέδρου Εφετών, κ. Μαρίας Λιάνου, στην οποία έχει διαβιβαστεί η με αριθμό ΒΜ Φ2023/49 δικογραφία των Τεμπών μετά της με αριθμό 1/2025 Εισαγγελικής Πρότασης του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, κ. Λάμπρου Τσόγκα, με αίτημα την εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιού του» αναφέρει το δελτίο τύπου του κ. Μαντζουράνη.

«Για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε (5) «ορφανά» τεμάχια εκ των οκτώ (8), που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία (3) εξ αυτών. Επίσης, στην ίδια αίτηση ζητείται να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του» σημειώνει ακόμη ο δικηγόρος του.

Πάνος Ρούτσι: «Θα πάμε μέχρι τέλους»

Την ίδια στιγμή στο Σύνταγμα, ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 12η ημέρα την απεργία πείνας.

Την Πέμπτη, οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν αυτοκινητοπομπή αλληλεγγύης στην πλατεία Συντάγματος και εξέφρασαν τη στήριξή τους στο αίτημα του πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

«Το μόνο που ζητάμε έιναι το αυτονόητο, να μάθουμε τι έγινε με τα παιδία μας...Θα πάμε μέχρι τέλους», είπε ο Πάνος Ρούτσι υποδεχόμενος τα ταξί στο Σύνταγμα.

Το ΣΑΤΑ με ανακοίνωσή του κάλεσε όλους τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και στηρίξουν τον αγώνα του.

«Ο κλάδος των ταξί, που οι κυβερνήσεις τους καίνε καθημερινά, θα είναι δίπλα στους ανθρώπους που δίνουν την ζωή τους για να μάθουν την αλήθεια για τα παιδιά τους και είναι πάντα μαζί με την κοινωνία, γιατί την κοινωνία εξυπηρετούν», δήλωσε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, Πρόεδρος του ΣΑΤΑ, όπως μεταδίδει το Orange Press Agency.

Οδηγοί ταξί που βρέθηκαν στην πορεία μιλώντας με τον κ. Ρούτσι, τον διαβεβαίωσαν ότι αν πάθει κάτι θα βρίσκονται δίπλα του.

«Αν χρειαστείς κάτι, δώσε το μήνυμα «σας χρειάζομαι» και θα είμαστε εδω πέρα.. Δεν είστε μόνοι»,δήλωσε ένας οδηγός ταξί.