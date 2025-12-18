Καταγγελία για παρακώλυση της κυκλοφορίας οχημάτων έκτακτης ανάγκης υποβλήθηκε αναφορικά με το μπλόκο που έχουν στήσει αγρότες στη Μεσσηνία, ωστόσο κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι εκείνη την ώρα τα ασθενοφόρα διέρχονταν κανονικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η συντονιστική επιτροπή του αγροτικού μπλόκου συνεδριάζει με αντικείμενο την αποδοχή ή μη της εισήγησης των εισαγγελικών αρχών για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, καθώς και τον σχεδιασμό των επόμενων κινητοποιήσεων.

Νωρίτερα, στη μία το μεσημέρι, στο σημείο του μπλόκου βρέθηκε ο αντεισαγγελέας εφετών Καλαμάτας, ο οποίος ενημέρωσε τους αγρότες ότι έχει υποβληθεί καταγγελία για παρακώλυση της κυκλοφορίας οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι εκείνη την ώρα τα ασθενοφόρα διέρχονταν κανονικά. Παρά ταύτα, ο αντεισαγγελέας εφετών επισήμανε ότι η παρούσα μορφή της κινητοποίησης κρίνεται παράνομη και ζήτησε από τους αγρότες να διευκολύνουν την κυκλοφορία από τον κόμβο της Θουρίας, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη διέλευση εξυπηρετεί άμεσα και τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Το ζήτημα αυτό αναμένεται να τεθεί προς απόφαση από τη συντονιστική επιτροπή.

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις ο αγρότες στη Μεσσηνία

Παράλληλα, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, σε πλήρη συνεννόηση με τις αποφάσεις που έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι πανελλαδικές επιτροπές των μπλόκων, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται επιπλέον μορφές δράσης, όπως το άνοιγμα των διοδίων του αυτοκινητοδρόμου ή το κλείσιμο παραδρόμων, ενώ ξεκαθαρίζεται ότι το μπλόκο θα παραμείνει στο σημείο.

Ενδεικτικό της αποφασιστικότητας των αγροτών είναι το γεγονός ότι στον χώρο έχουν ήδη στολιστεί χριστουγεννιάτικα δέντρα, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν πως, αν χρειαστεί, είναι έτοιμοι να περάσουν ακόμη και τις ημέρες των Χριστουγέννων στο μπλόκο.

Όπως επισημαίνουν, η δυναμική της κινητοποίησης ενισχύεται καθημερινά, καθώς ολοένα και περισσότερα τρακτέρ καταφθάνουν στο σημείο, αντί να αποχωρούν.