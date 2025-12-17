Μενού

«Αν είσαι μάγκας πιες το»: Συγκλονίζει η μητέρα του 9χρονου μετά το challenge με τα ψυχοφάρμακα

Συγκλονίζει η μητέρα του 9χρονου στο Αγρίνιο που συμμετείχε σε challenge με κατανάλωση ψυχοφαρμάκων και πήγε στο νοσοκομείο.

Ένας 9χρονος μαθητής από το Αγρίνιο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, έπειτα από την κατανάλωση ψυχοφαρμάκου που του έδωσε συμμαθητής του κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλείμματος.

Η μητέρα του παιδιού μιλώντας για το περιστατικό ανέφερε ότι ο γιος της της είπε: «Μου έδωσε ένα φάρμακο και μου είπε ότι αν είμαι μάγκας, να το πιώ». Η μητέρα, έντρομη, πήγε αμέσως στο σχολείο για να μάθει περισσότερα. 

Η μητέρα του παιδιού ενημερώθηκε άμεσα, παρέλαβε το φάρμακο από τον συμμαθητή και επικοινώνησε με τον παιδίατρο, ο οποίος συνέστησε άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί τόνισαν ότι το φάρμακο ήταν επικίνδυνο και απαιτούσε άμεση αντιμετώπιση. Η μητέρα, εμφανώς συγκλονισμένη, περιέγραψε τη στιγμή που ο γιος της δήλωσε ότι δεν αισθανόταν καλά, λέγοντας ότι ένιωσε πως «χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια της».

