«Αν είσαι μάγκας πιες το»: Συγκλονίζει η μητέρα του 9χρονου μετά το challenge με τα ψυχοφάρμακα

Ένας 9χρονος μαθητής από το Αγρίνιο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, έπειτα από την κατανάλωση ψυχοφαρμάκου που του έδωσε συμμαθητής του κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλείμματος.
Η μητέρα του παιδιού μιλώντας για το περιστατικό ανέφερε ότι ο γιος της της είπε: «Μου έδωσε ένα φάρμακο και μου είπε ότι αν είμαι μάγκας, να το πιώ». Η μητέρα, έντρομη, πήγε αμέσως στο σχολείο για να μάθει περισσότερα.
Η μητέρα του παιδιού ενημερώθηκε άμεσα, παρέλαβε το φάρμακο από τον συμμαθητή και επικοινώνησε με τον παιδίατρο, ο οποίος συνέστησε άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο.
Διαβάστε ακόμα: Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 9χρονος που πήρε ψυχοφάρμακο μέσα στο σχολείο για ένα challenge
Οι γιατροί τόνισαν ότι το φάρμακο ήταν επικίνδυνο και απαιτούσε άμεση αντιμετώπιση. Η μητέρα, εμφανώς συγκλονισμένη, περιέγραψε τη στιγμή που ο γιος της δήλωσε ότι δεν αισθανόταν καλά, λέγοντας ότι ένιωσε πως «χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια της».
- Σοβαρή καταγγελία για τον ευρωβουλευτή, Νίκο Παππά: Φέρεται να χτύπησε δημοσιογράφο
- O Guardian γράφει για «ελληνική τραγωδία»: Φώκιες κρύβονται σε σπηλιές για να γλιτώσουν
- «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»: Η σκληρή αλήθεια για την Κέιτι Πράις και η φωτογραφία που σόκαρε τους φαν της
- Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθαίρεσης Καρυστιανού», λέει η Βασάρα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.