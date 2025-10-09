ΕΚΑ: Νέα 24ωρη απεργία στις 14/10 - «Όχι στο 13ωρο και στον εργασιακό μεσαίωνα»

Νέα 24ωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου ενάντια στο νομοσχέδιο για το 13ωρο που προωθεί η κυβέρνηση εξήγγειλε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας.

Σε σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων ότι «είναι απαράδεκτο, εν έτη 2025 η κυβέρνηση να μας γυρίζει στον εργασιακό μεσαίωνα όπου οι εργαζόμενοι καλούμαστε να δουλεύουμε νύχτα με νύχτα για να εξασφαλίζουμε την επιβίωσή μας, αφού η ακρίβεια έχει τσακίσει το εισόδημά μας. Αγωνιζόμαστε και υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά μας κεκτημένα».

Το ΕΚΑ καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 11π.μ..

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΚΑ:

«24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΗ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης Απεργίας για την Τρίτη 14 Οκτώβρη και απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα και ώρα 11π.μ..

Η μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1η Οκτώβρη με παρουσία χιλιάδων απεργών στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, ανέδειξε την αναγκαιότητα να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα που εξυπηρετεί αποκλειστικά τα συμφέροντα των εργοδοτών.

ΟΧΙ ΣΤΟ 13ΩΡΟ - ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Είναι απαράδεκτο, εν έτη 2025 η κυβέρνηση να μας γυρίζει στον εργασιακό μεσαίωνα όπου οι εργαζόμενοι καλούμαστε να δουλεύουμε νύχτα με νύχτα για να εξασφαλίζουμε την επιβίωσή μας, αφού η ακρίβεια έχει τσακίσει το εισόδημά μας. Αγωνιζόμαστε και υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά μας κεκτημένα.

Δημοκρατικά δικαιώματα και δημοκρατικοί θεσμοί καταστρατηγούνται και καταργούνται στο βωμό του κέρδους των μεγάλων μονοπωλίων.

Γι’ αυτό απεργούμε και διεκδικούμε:

Απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Λέμε όχι στο 13ώρο.

Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μισθών!

Μείωση του εργασιακού ωραρίου τώρα!».