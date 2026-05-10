Έκαψαν το αυτοκίνητο πολίτη στη Λέσβο: Είχε καταγγείλει επανειλημμένα τις κακοποιήσεις ζώων στα πανηγύρια

Δεν φαίνεται να είναι τυχαίο το γεγονός, ότι άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο του Ηλία Ψυρούκη στη Λέσβο. Ο ίδιος εδώ και δύο χρόνια που έχει επιστρέψει στο νησί, ασχολείται ενεργά με τη φιλοζωία και τον ακτιβισμό.

Ένα από τα κακώς κείμενα του νησιού που προσπαθεί εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο να αλλάξει έιναι οι κακοποιήσεις ζώων στα πανηγύρια της Λέσβου. Όπως έχει διαπιστώσει και ο συνήγορος του Πολίτη, σε πολλά πανηγύρια παρατηρείται να μην τηρείται ο νόμος σχετικά με την ευζωία των ζώων. Πολλά είναι περιστατικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, όπως άλογα να κάνουν φιγούρες πάνω σε σπασμένα γυαλιά, σε χώρο γεμάτο κόσμο και δυνατή μουσική.

Η εμπριστική ενέργεια έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής (10/05) και το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο ίδιος εντόπισε το όχημά του καμένο το πρωί της Κυριακής και δημοσιοποίησε το περιστατικό μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία για την υπόθεση.

Ο ίδιος πριν λίγες ημέρες είχε μιλήσει στο Reader σχετικά με την κακοποίηση ζώων στα πανυγήρια του νησιού. Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μου έχουν σπάσει δύο φορές το αυτοκίνητο και έχουν ζητήσει να φύγω από το σπίτι που νοικιάζω».

Φαίνεται πως αυτή ήταν η τρίτη φορά που κάνουν επίθεση στο αυτοκίνητό του και απ' ότι φάνηκε και η τελειωτική.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε προσκομίσει στον εισαγγελέα βίντεο και άλλα στοιχεία που αφορούν περιστατικά κακοποίησης αλόγων κατά τη διάρκεια πανηγυριών.

Επέστρεψε στη Λέσβο πριν από δύο χρόνια

Ο καταγγέλλων επέστρεψε πριν από δύο χρόνια στον τόπο καταγωγής του, με σκοπό να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα, έχοντας προηγουμένως διαγράψει σημαντική επαγγελματική πορεία στον χώρο των διαστημικών τεχνολογιών.

Το 2021 συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes «30 Under 30 Greece», η οποία αναδεικνύει νέους με αξιοσημείωτη επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα.

Οι συνθήκες της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, της Λέσβου.