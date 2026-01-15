Έκκληση στην εξαφανισμένη Λόρα κάνουν οι γονείς της: «Δώσε μας ένα σημάδι...»

Συνεχίζεται η αγωνία για την 16χρονη εξαφανισμένη Λόρα από την Πάτρα, με τους γονείς της να κάνουν έκκληση να δώσει ένα σημάδι.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1 ο πατέρας της θέλει ένα σημάδι από την κόρη του ότι είναι καλά. Όπως λέει χαρακτηριστικά στην έκκληση που απευθύνει: «Λόρα, που είσαι; Σε παρακαλώ δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά. Ανησυχούμε για εσένα. Και η Σανέλ, ο Tiger και η Plombirschik σε περιμένουν και εκείνα. Όπου και αν είσαι να ξέρεις ότι σε αγαπάμε, σε περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν, για να βρούμε λύσεις μαζί».

Η μητέρα της η οποία επίσης κάνει έκκληση για την κόρη της αναφέρει : «Λόρα, αγάπη μου, πού είσαι; Σε αγαπάμε. Έλα πίσω! Σε περιμένουμε».

Συγκλονιστικό μήνυμα από το Χαμόγελο του Παιδιού

Το «Χαμόγελο του Παιδιού», σε μία προσπάθεια επαφής, έστειλε μήνυμα στη 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε πριν από λίγες μέρες από την Πάτρα, μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, κοινωνική λειτουργός απευθύνεται στη 16χρονη καλώντας την να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο» προκειμένου να βεβαιωθεί ότι είναι καλά, ενώ τη διαβεβαιώνει ότι η όποια επικοινωνία θα γίνει μόνο και μόνο για να συζητήσουν και να την ακούσουν, χωρίς κριτική.

Νωρίτερα σήμερα, ήρθαν στην επιφάνεια νέα στοιχεία από βίντεο και μαρτυρίες που δείχνουν ότι η Λόρα δεν απομακρύνθηκε από την περιοχή του Ζωγράφου, όπου καταγράφηκαν οι τελευταίες της κινήσεις πριν χαθούν τα ίχνη της.

Πού βρίσκεται η 16χρονη Λόρα

Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που η Λόρα εθεάθη ήταν το μεσημέρι του Σαββάτου (10/1) στου Ζωγράφου, στην οδό Μικράς Ασίας.

Η νεαρή είχε μπει σε ένα κοσμηματοπωλείο της περιοχής, ζητώντας από την ιδιοκτήτρια να της πουλήσει κάποια κοσμήματα που είχε στην κατοχή της, και μόλις η επιχειρηματίας αρνήθηκε, επιβιβάστηκε σε ένα ταξί και κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Αθήνας.

Εντωμεταξύ, η ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου την αναγνώρισε και ειδοποίησε την αστυνομία.

Εύλογα ερωτήματα προκύπτουν, όπως το αν και που έχει βρει καταφύγιο ή στέγη η 16χρονη, και ποιος είναι οι σκοπός της, καθώς πηγές εκτιμούν ότι τα χρήματα που έχει, δεν αρκούν για πολυήμερη παραμονή σε κάποιο κατάλυμα.

Oι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκφράζουν την πεποίθηση ότι η ανήλικη δεν δρα μόνη της. Ένα μικρό παιδί χωρίς υπάρχοντα, χωρίς σταθερό κατάλυμα και σε ξένη πόλη, δύσκολα θα μπορούσε να μετακινείται οργανωμένα, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει από τις κάμερες συνάντηση της 16χρονης με άλλο πρόσωπο.