Εξαφάνιση Λόρας: Ανήλικοι λένε πως την είδαν στου Ζωγράφου - Της μίλησαν και άρχισε να τρέχει

Όλο και περισσότερα στοιχεία για την εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας έρχονται στο φως και οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν τι κουβάρι της υπόθεσης.

Η ανήλικη φέρεται ότι πριν εξαφανιστούν τα ίχνη της ακολούθησε τη διαδρομή Ρίο - Πάτρα - Ζωγράφου - Ομόνοια. Σύμφωνα με την εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΙ, εχθές (13/1) μια παρέα ανήλικων την εντόπισε στην περιοχή του Ζωγράφου, αργά το απόγευμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η Λόρα τράπηκε σε φυγή τρέχοντας, την στιγμή που η ομάδα παιδιών την αναγνώρισε και την ρώτησε αν είναι η 16χρονη που αγνοείται. Φέρεται επίσης να κρατούσε δύο σακούλες του σούπερ μάρκετ.

Σε βίντεο ντοκουμέντο από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, ξαναβλέπουμε τη νεαρή με άλλα ρούχα και καπέλο, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι προσπαθεί να εξαφανίσει ίχνη ενώ παράλληλα που ακυρώνει τα σενάρια περί φυγής στο εξωτερικό.

Εξαφάνιση Λόρας: Τι είχε δηλώσει ο πατέρας της 16χρονης

Πολλά είναι τα ερωτηματικά που προκύπτουν για την οικογένεια της Λόρας καθώς αίσθηση έχει προκαλέσει η δημόσια έκκληση του πατέρα στην κόρη του στο Mega, κατά την οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Λόρα ανησυχούμε για εσένα, δεν θα σε τιμωρήσουμε».

Υπενθυμίζεται ότι, η ανήλικη είχε φιλοξενηθεί στη Γερμανία σε δομή, καθώς ο πατέρας της κατηγορήθηκε για κακοποιητική συμπεριφορά. Μετά από δικαστήριο που έγινε, ξαναπήρε την επιμέλεια της.

«Με κατηγόρησε άδικα ένας κακός γείτονας», είπε στην ασφάλεια σήμερα ο πατέρας της 16χρονης. Ο ίδιος υποστήριξε στους αστυνομικούς πως η κόρη του είναι πολύ πιθανό να είναι στις ΗΠΑ.

Αν και στην τσάντα του παιδιού εκτός από το πάσο και τα βιβλία υπήρχαν και δύο μπουφάν, τα ανώτατα στελέχη της ΕΛΑΣ υποστηρίζουν πως από στιγμή σε στιγμή θα την εντοπίσουν και μάλιστα στην Αθήνα.Μάλιστα, μετά από πολλή πίεση, ο πατέρας της ανήλικης έδωσε στους αξιωματικούς τα στοιχεία του ετεροθαλή αδελφού της 16χρονης και ήδη οι γερμανικές αρχές επρόκειτο να τον αναζητήσουν προκειμένου να δουν αν γνωρίζει κάτι για την Λόρα.