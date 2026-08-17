«Έκλαιγε σαν βρεγμένη γάτα»: Ξεσπά ο υπάλληλος ενοικιάσεων που ξυλοκοπήθηκε από ταξιτζή στην Πάρο

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στη Νάουσα της Πάρου, όταν οδηγός ταξί επιτέθηκε και ξυλοκόπησε εργαζόμενο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Το συμβάν έλαβε χώρα σε χώρο στάθμευσης ταξί, σημείο όπου υπήρχε επίσημη συμφωνία μεταξύ των επαγγελματιών, του προεδρείου και του Δήμου Πάρου για ολιγόλεπτη στάση (5-10 λεπτών) των ενοικιαζόμενων οχημάτων προς εξυπηρέτηση των πελατών.

Όπως κατήγγειλε στην τηλεόραση του MEGA το θύμα της επίθεσης, Γιώργος Στέρκεμαν, αφορμή στάθηκε η επιθετική συμπεριφορά του οδηγού προς μία τουρίστρια από το Βέλγιο, η οποία επέστρεφε μια «γουρούνα» (ATV):

«Πριν αρχίσει το καβγά μαζί μου, ήταν δύο πελάτες που είχαν φέρει τη γουρούνα για να την παραδώσουν. Αυτή την αλυσίδα την έχουν βάλει οι ταξιτζήδες για να μην παρκάρει ο ξένος κόσμος εκεί μέσα.

Είιχαμε συμφωνήσει μαζί τους, και με το προεδρείο και με τον Δήμο Πάρου, να μπορούμε να παραδώσουμε και να παραλάβουμε εκεί για 5-10 λεπτά.»

Ο κ. Στέρκεμαν παρενέβη άμεσα όταν αντιλήφθηκε την ένταση, με αποτέλεσμα να δεχθεί ο ίδιος τη βίαιη επίθεση:

«Εκείνη τη στιγμή που οι γυναίκες φέρανε τη γουρούνα, η μία ήρθε στο γραφείο να μου πει ότι την έφερε πίσω. Κατεβαίναμε μαζί όμως και βλέπω από μπροστά μου ότι ήταν η Βελγίδα, η μαμά της, και αυτός την έσπρωχνε.»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος, ο εν λόγω οδηγός παρουσίαζε συστηματικά παραβατική και επιθετική συμπεριφορά στο νησί, θεωρώντας τον δημόσιο χώρο ιδιοκτησία του:

«Αυτός ο άνθρωπος είχε πρόβλημα· και να μην ενοχλούσε κανέναν, πάλι θα έκανε φασαρία. Εκείνος έβριζε. Είχαμε διαπληκτιστεί παλιά για το ίδιο πράγμα, διότι αυτός νόμιζε ότι όλο το πάρκινγκ και όλη η Νάουσα βέβαια είναι δική του. Αυτός ο άνθρωπος είχε κάνει καβγάδες και σε άλλους, και στο αεροδρόμιο της Πάρου και στο λιμάνι είχε κάνει φασαρίες.»

Μετά το περιστατικό, ο οδηγός ταξί απολύθηκε από την εργασία του. Στη συνέχεια προσέγγισε το θύμα ζητώντας συγγνώμη και αποσυρση της μήνυσης, ωστόσο ο κ. Στέρκεμαν δηλώνει αποφασισμένος να φτάσει την υπόθεση μέχρι τα δικαστήρια:

«Μου ζήτησε συγγνώμη, σαν βρεγμένη γάτα ήταν, να αποσύρω τη μήνυση και να σταματήσουμε εκεί. Του είπα όχι. Θα το προχωρήσω μέχρι τέρμα. Αποκλείεται να αφήσω τέτοιον άνθρωπο να ξανακάνει με τον τουρισμό, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο».