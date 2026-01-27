Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατέθεσε ο υπεύθυνος ασφαλείας - Αναμένει τους ιδιοκτήτες ο ανακριτής

Ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα (27/1) η κατάθεση του επικεφαλής ασφαλείας του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είναι ο «άνθρωπος κλειδί» για να δώσει στην έρευνα του Εγκληματολογικού στοιχεία για το αν υπήρχαν αναγγελτήρας, αν υπήρξε σύστημα συναγερμού και ποιος έλαβε αυτά τα μηνύματα.

Επόμενοι στην «ουρά» των ανακριτών οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης που θα καταθέσουν τις επόμενες ώρες. Ήδη έχουν κληθεί και έχουν καταθέσει κάποιοι από τους επτά επιζώντες. Μερικοί ωστόσο διστάζουν και ενδεχομένως κλιμάκιο να πάει να τους βρει στα σπίτια τους, στις περιοχές όπου ζουν.

Θα καταθέσουν όμως και οι υπόλοιποι δεκαοκτώ που επρόκειτο να δουλέψουν εκείνη τη νύχτα της τραγωδίας στο εργοστάσιο, αλλά δεν το έκαναν με εντολή διευθυντή, διότι είχε προηγηθεί η εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας και τους άφησε για να ξεκουραστούν, αναφέρει η ΕΡΤ.

Βιολάντα: Το μέλλον των ερευνών

Όταν ο φάκελος κλείσει από τους τρεις πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα συμπεριλάβει μέσα και τις καταθέσεις των ανθρώπων από την προανάκριση που διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Θα υπάρξει πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Αστυνομίας για να εξαφανιστεί το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός μέσα στην επιχείρηση, αν και εφόσον υπάρξει και αυτό το ερωτηματικό από τους ιδιοκτήτες.

Επιπλέον, θα υπάρξει πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας αλλά και της Ιατροδικαστικής. Όλα αυτά αθροιστικά θα κατατεθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων και στη συνέχεια αφού διαβάσει τον φάκελο θα αποφασίσει αν και εφόσον θα ασκήσει διώξεις και σε βάρος ποιων.

Τα 4 δείγματα από τις 4 σορούς, μαζί με το δείγμα βιολογικού υλικού παιδιών και αδελφών των τεσσάρων γυναικών, έχουν σταλεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια στην Αθήνα, του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ μέχρι το βράδυ θα σταλεί και και το δείγμα της 5ης γυναίκας, μαζί με το δείγμα συγγενών της που έχει ήδη δώσει βιολογικό υλικό για να ταυτοποιηθούν οι σοροί.

Η διαδικασία αυτή θα πάρει ένα 48ωρο, οπότε σύμφωνα με πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, μέχρι την Παρασκευή δεν πρόκειται να επιστραφούν οι σοροί στα Τρίκαλα για να παραληφθούν από τις οικογένειες για να τελέσουν τις κηδείες.