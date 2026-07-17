Έκρηξη στον Ασπρόπυργο: «Θα μπορούσε να έχει πάρει 500 ζωές» - Συγκλονίζει νέα μαρτυρία για το βυτιοφόρο

Νέα δεδομένα έρχονται στην επιφάνεια σχετικά με τη φονική έκρηξη και επακόλουθη φωτιά, η οποία προκλήθηκε σε χώρο επιχείρησης με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο, φερόμενα με ευθύνη ενός χειριστή βυτιοφόρου, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Ο Alpha αναφέρει πως η νέα αυτοψία πυροτεχνουργού στην απανθρακωμένη εγκατάσταση, εγείρει καίρια ερωτήματα σχετικά με τα αίτια αλλά και την υπαιτιότητα για το δυστύχημα, συγκεκριμένα για την ύπαρξη ή επάρκεια των μέτρων ασφαλείας, και τον ακριβή τρόπο πρόκλησης της έκρηξης.

Έκρηξη στον Ασπρόπυργο - «Θα μπορούσε να έχει πάρει 500 ζωές»

Αποκαλυπτική ήταν η μαρτυρία του ιδιοκτήτη του συνεργείου, ο οποίος αποκάλυψε πως είχε δει τη δομική βλάβη στο μοιραίο βυτιοφόρο:

«Ναι, το είχα δει. Εγώ ό,τι έχω πάθει το έχω πάθει από την καλοσύνη μου. Το αμάξι αυτό έχει δύο σούστες μπροστά, δύο ελάσματα. Το ένα ήταν κομμένο. Με το φορτίο που είχε αυτός, αν ήταν στον δρόμο, μπορεί να είχε πάρει 500 ζωές».

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Από την πλευρά του, ο διαχειριστής του βυτιοφόρου δήλωσε στο μέσο πως «Εμένα η νομοθεσία με καλύπτει. Γυρίζει και μου λέει, πως από τη στιγμή που δεν υπάρχουν θερμικές εργασίες πάνω στο βυτίο σου, αυτό θα πρέπει να το κρίνει ο ιδιοκτήτης του συνεργείου».

Σημειώνεται πως οι μέχρι τώρα έρευνες συναινούν πως η εστία της έκρηξης και της φωτιάς εντοπίζεται στο ισόγειο του χώρου. Ακόμα και τώρα, η έρευνα του ανακριτή συνεχίζεται, όσο τα συντρίμμια από το κτίριο απομακρύνονται, για τυχόν μνέα στοιχεία που θα διαλευκάνουν την υπόθεση.