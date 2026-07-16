Ένα «μπαλάκι ευθυνών» έχει στηθεί πάνω από τα αποκαΐδια της τραγωδίας στον Ασπρόπυργο, όπου μια φονική έκρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε την περασμένη εβδομάδα στοίχισαν τη ζωή σε έναν εργαζόμενο.

Πλέον, ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του μοιραίου βυτιοφόρου αλληλοκατηγορούνται ανοιχτά, την ώρα που το πόρισμα της Πυροσβεστικής ρίχνει φως στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

«Την πάτησα από καλοσύνη – Δεν ήξερα ότι ήταν φορτωμένο»

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Ρένα Κουβελιώτη και στον Αlpha, ο ιδιοκτήτης του συνεργείου προσπάθησε να αποσείσει τις ευθύνες από πάνω του, υποστηρίζοντας πως είχε πλήρη άγνοια για το φονικό φορτίο των 1,5 έως 2 τόνων προπανίου. «Δεν ήξερα τίποτα, δεν ήξερα ότι ήταν φορτωμένο. Εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να ξέρω όλες τις ενδείξεις του καζανιού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρουσία του βυτιοφόρου στον εσωτερικό χώρο του συνεργείου οφειλόταν αποκλειστικά σε… καλή πρόθεση. «Την έχω πατήσει από καλοσύνη, επειδή δεν ήθελα να αφήσω το αμάξι έξω. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με κλεψιές εκεί στον Ασπρόπυργο και αναγκαστικά το έβαλα μέσα», ισχυρίστηκε.

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Μάλιστα, προχώρησε σε μια σοκαριστική δήλωση, ρίχνοντας την ευθύνη στον άτυχο εργαζόμενο που έχασε τη ζωή του: υποστήριξε πως ο νεκρός άνδρας ακούστηκε να λέει «άναψα ένα τσιγάρο» και πως έτσι πήρε φωτιά το βυτίο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως στο οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) που έχει δει το φως της δημοσιότητας, δεν ακούγεται κάτι τέτοιο.

Η απάντηση του διαχειριστή: «Τους είχα ενημερώσει όλους»

Εντελώς διαφορετική είναι η εκδοχή που παρουσιάζει ο διαχειριστής του βυτιοφόρου. Απαντώντας στις ίδιες ερωτήσεις, ήταν κατηγορηματικός πως άπαντες γνώριζαν για το εύφλεκτο φορτίο. «Εγώ τον είχα ενημερώσει, όπως είχα ενημερώσει και την εταιρεία από την οποία φόρτωνα, αλλά και τον ιδιοκτήτη του φορτηγού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αποδόμησε τον ισχυρισμό περί άγνοιας, εξηγώντας πως στο πίσω μέρος του βυτίου υπάρχει ένας ευδιάκριτος δείκτης που δείχνει σε ποσοστά το πόσο φορτωμένο είναι το όχημα, κάτι που ο καθένας στο συνεργείο θα μπορούσε –και όφειλε– να ελέγξει. Τέλος, ο διαχειριστής ξεκαθάρισε πως η νομοθεσία τον καλύπτει απόλυτα, καθώς απαγορεύεται ρητά η εκτέλεση «θερμικών εργασιών» (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις) πάνω στο δικό του βυτίο.

Τι δείχνει το πόρισμα της ΔΑΕΕ

Τη λύση στον γρίφο των ευθυνών έρχεται να δώσει το επίσημο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Σύμφωνα με τους ειδικούς, η καταστροφή ξεκίνησε από ενδεχόμενη διαρροή προπανίου, ασετιλίνης ή και οξυγόνου από φιάλες ή από τον εξοπλισμό οξυγονοκόλλησης.

Αυτή η διαρροή δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες ανάφλεξης. Με την επενέργεια γυμνής φλόγας, εκδηλώθηκε η αρχική έκρηξη και η πυρκαγιά. Το μοιραίο, ωστόσο, χτύπημα ήρθε λίγο αργότερα: η φωτιά επεκτάθηκε ταχύτατα στο όμορο βυτίο προπανίου.

Η τεράστια θερμική καταπόνηση που υπέστη το «καζάνι» οδήγησε στη δεύτερη, μαζική και τρομακτικά ισχυρότερη έκρηξη (φαινόμενο BLEVE), που ισοπέδωσε τα πάντα και έκοψε το νήμα της ζωής στον άτυχο εργάτη.

Πλέον, τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη, η οποία καλείται να ξετυλίξει το κουβάρι της αμέλειας και να αποδώσει ευθύνες σε όσους μετέτρεψαν ένα συνεργείο σε ωρολογιακή βόμβα.