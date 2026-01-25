Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχονται ισχυρές βροχές από Δευτέρα - Ποιες περιοχές είναι σε «πορτοκαλί συναγερμό»

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, για πιθανές ισχυρές βροχές που προβλέπονται αύριο Δευτέρα (26/1) σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα.
Με πορτοκαλί ειδοποίηση, κάνει λόγο για θυελλώδους ανέμους ήδη από σήμερα το βράδυ ) στο Ιόνιο και αύριο στο Αιγαίο.
Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα:
- στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι
- στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη
- στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα
- στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες
- στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες
Υπενθυμίζεται ότι, η προειδοποίηση έρχεται τέσσερις ημέρες μετά τη σαρωτική κακοκαιρία της Τετάρτης που μεταξύ άλλων στοίχισε τη ζωή δύο ατόμων.
