Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχονται ισχυρές βροχές από Δευτέρα - Ποιες περιοχές είναι σε «πορτοκαλί συναγερμό»

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, για πιθανές ισχυρές βροχές που προβλέπονται αύριο Δευτέρα (26/1) σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα.

Με πορτοκαλί ειδοποίηση, κάνει λόγο για θυελλώδους ανέμους ήδη από σήμερα το βράδυ ) στο Ιόνιο και αύριο στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα:

στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

Διαβάστε επίσης: Κακοκαιρία: Πότε ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

Υπενθυμίζεται ότι, η προειδοποίηση έρχεται τέσσερις ημέρες μετά τη σαρωτική κακοκαιρία της Τετάρτης που μεταξύ άλλων στοίχισε τη ζωή δύο ατόμων.