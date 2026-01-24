Κακοκαιρία: Πότε ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

Μεγάλες ήταν οι καταστροφές και οι ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία της Τετάρτης 21/1 και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών στις περιοχές που επλήγησαν.

Κλιμάκια κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, κατόπιν υποδείξεων των Δημοτικών Αρχών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα στελέχη της ΔΑΕΦΚ ενημερώνουν τους πολίτες για τη διαδικασία που ακολουθείται και τα επόμενα στάδια, με βασικό στόχο την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την ενεργοποίηση των μηχανισμών αποζημίωσης.

Κακοκαιρία: Πότε πρέπει να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες

Στις αυτοψίες βρέθηκε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος επισκέφθηκε τους Δήμους Γλυφάδας και Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη των εργασιών και τον συντονισμό των υπηρεσιών.

Το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών καθορίστηκαν σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, υπό τον Υφυπουργό Κ. Κατσαφάδο, με τη συμμετοχή των Δημάρχων Γλυφάδας, Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, Ωρωπού, Κορωπίου και Μαραθώνα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν, οι αυτοψίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 26/1, ενώ έως τα τέλη του μήνα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση και αποστολή των φακέλων πληγέντων, ώστε να κινηθούν χωρίς καθυστέρηση οι διαδικασίες αποζημίωσης.

Παράλληλα, οι Δημοτικές Αρχές καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους πολίτες που επλήγησαν, προκειμένου να προσέλθουν στους Δήμους τους και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συγκρότηση του φακέλου τους, μεταξύ των οποίων τα έντυπα Ε1 και Ε9, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο αυτοψίας.

Η ταχύτητα στη διαμόρφωση και αποστολή των φακέλων στις υπηρεσίες Κρατικής Αρωγής κρίνεται καθοριστική, ώστε να εκταμιευθούν τα προβλεπόμενα ποσά προς τους Δήμους και να ξεκινήσει η καταβολή αποζημιώσεων για οικοσκευή και βασικές βιοτικές ανάγκες.

Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει η αποζημίωση των επιχειρήσεων που επλήγησαν, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί προϋπόθεση για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και την ενεργοποίηση πρόσθετων μέτρων στήριξης.

Σε ό,τι αφορά τα έργα αποκατάστασης υποδομών, ο κ. Κατσαφάδος, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, αναμένεται να συγκαλέσει συνεδρίαση στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία θα εξεταστούν τα αιτήματα των πληγέντων Δήμων και της Περιφέρειας, με την ΚΕΚΑ να εξετάζει αποκλειστικά έργα αποκατάστασης συνεπειών φυσικών καταστροφών.