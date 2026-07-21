«Κόκκινο» θα χτυπήσει ο υδράργυρος την Τετάρτη (22/7) στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου, με την ΕΜΥ να βγάζει πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού έχει μετατρέψει σε «καμίνι» τις πόλεις και αύριο αναμένεται να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Την Τετάρτη 22-07-2026 η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιηθεί τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 22-07-2026 λαμβάνοντας υπόψη τα νέα προγνωστικά στοιχεία.

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«Λάβα» με 41,4°C την Τρίτη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σφοδρό κύμα καύσωνα που σαρώνει τη χώρα, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανηφόρα την Τρίτη 21/7 και τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41°C.

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Πού χτύπησαν κόκκινο τα θερμόμετρα

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η απολύτως υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στην Ωλένη Ηλείας, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 41,4°C.

Τα στατιστικά της ημέρας αποτυπώνουν το μέγεθος του θερμού κύματος που επηρεάζει τη χώρα, καθώς η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40°C σε 17 σταθμούς του δικτύου, δηλαδή περίπου το 3% του συνόλου. Παράλληλα, το όριο των 37°C ξεπεράστηκε σε 157 σταθμούς, ποσοστό που αγγίζει το 28% του συνόλου, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Νέα άνοδος θερμοκρασίας την Τετάρτη

Για αύριο, Τετάρτη, αναμένεται ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο, στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 43°C, ξεκινώντας από τους 25-27°C τις πρωινές ώρες.

Στην Αττική αναμένεται να χτυπήσει τους 41°C, με τις ελάχιστες τιμές να μην πέφτουν κάτω από τους 29°C, υπό συνθήκες απόλυτης αιθρίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις το βράδυ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 28 έως 39°C. Την ίδια ώρα, στην Κρήτη καθώς και στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 40°C, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη ο υδράργυρος θα δείξει έως τους 39°C.

Πιο συγκρατημένες αλλά εξίσου υψηλές τιμές θα καταγραφούν στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και τα Επτάνησα, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει έως τους 36°C.

Αφρικανική σκόνη, άνεμοι και... ξαφνικές καταιγίδες στα βόρεια

Πέρα από τις ακραίες θερμοκρασίες, το σκηνικό του καιρού την Τετάρτη θα περιλαμβάνει έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με μέτριες συγκεντρώσεις κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά του νότιου Αιγαίου, ενώ αντίθετα οι συγκεντρώσεις γύρης θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και το Αιγαίο με μέτρια ένταση που θα φτάνει τοπικά τα 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο, μάλιστα, από το απόγευμα οι άνεμοι θα ενισχυθούν στις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο, στρεφόμενοι σε βόρειους-βορειοδυτικούς.

Παρά το γενικευμένο λιοπύρι, η έκπληξη της ημέρας θα σημειωθεί κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και της Θράκης, με ορατή μάλιστα την πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων.