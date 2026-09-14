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Ελένη Μενεγάκη: Ανέβασε φωτογραφία που είναι αγκαλιά με τον Μαζωνάκη - «Θα σε θυμάμαι με αγάπη»

Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μια φωτογραφία που είναι αγκαλιά με το Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας «θα σε θυμάμαι πάντα».

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Η Ελένη Μενεγάκη με τον Γιώργο Μαζωνάκη
Η Ελένη Μενεγάκη με τον Γιώργο Μαζωνάκη | elenimenegaki/ Instagram
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Η Ελένη Μενεγάκη αποχαιρέτησε με μια ανάρτηση τον σπουδαίο τραγουδιστή, Γιώργο Μαζωνάκη την ημέρα της κηδείας του. Σημειώνεται πως ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή τη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, και η παρουσιάστρια σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε σε story στο Instagram μια φωτογραφία που είναι αγκαλιασμένη με τον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας πως θα μείνει αξέχαστος. 

Η Ελένη Μενεγάκη έγραψε στην ανάρτησή της: «Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους. Καλό ταξίδι Γιώργο μου. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη».

Η Ελένη Μενεγάκη με τον Γιώργο Μαζωνάκη
Η Ελένη Μενεγάκη με τον Γιώργο Μαζωνάκη | elenimenegaki/Instagram

 

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