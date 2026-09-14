Λαοθάλασσα στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη: Με το «Φεύγω για μένα» και χειροκροτήματα το τελευταίο αντίο

Με ανείπτωτη θλίψη και με ένα χειροκρότημα που δεν έλεγε να κοπάσει, οικογένεια, φίλοι και χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρέτησαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον αείμνηστο τραγουδιστή που έφυγε σε ηλικία μόλις 54 ετών, σκορπώντας θλίψη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Με το τραγούδι «Φεύγω για μένα» η σορός του μεταφέρθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου η ταφή του πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ ο κόσμος πετούσε λευκά τριαντάφυλλα.

Τραγικές φιγούρες ήταν τα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, που βρέθηκαν συντετριμμένα μπροστά στη μεγάλη απώλεια. Η μητέρα και η αδερφή του τραγουδιστή, εμφανώς καταβεβλημένες από τον πόνο, έφτασαν στην τελετή υποβασταζόμενες, συγκλονίζοντας με την εικόνα τους όσους βρέθηκαν εκεί για να πουν το τελευταίο αντίο.

Ωστόσο, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε και στο νεκροταφείο προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη που τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή, ενώ τα ερωτήματα για τον θάνατό του πληθαίνουν και φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η Δικαιοσύνη. Ο κόσμος, σεβόμενος την επιθυμία της οικογένειας του τραγουδιστή η ταφή να πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, άφησε ένα λουλούδι και αποχώρησε.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Πλάνα από drone του Orange Press Agency:

Στον ανακριτή οι γιατροί

Την ίδια στιγμή, το ζευγάρι των γιατρών οδήγηθηκε στον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο τους, ενώ την ώρα που ο κόσμος αποχαιρετούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για τον θάνατο του τραγουδιστή. Σύμφωνα με το MEGA, που επικαλείται στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έχουν σταλεί στην εισαγγελία, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έστελνε σημάδια ότι κάτι πηγαίνει λάθος.

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Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι στις 14:14 ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, στις 14:37 μπήκε σε λειτουργία το μηχάνημα και σύμφωνα με το MEGA η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη σταμάτησε να χτυπά στις 15:23 με 15:27. Είναι η στιγμή που το μηχάνημα χτύπησε συναγερμό, άρχισαν να πέφτουν οι σφυγμοί της καρδιάς του και να παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στις ζωτικές του λειτουργίες.Μία ώρα δηλαδή πριν κληθεί το ΕΚΑΒ στις 16:23.

Τραγούδια και ζεϊμπέκικα για το ύστατο χαίρε

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Από νωρίς το πρωί, άνθρωποι κάθε ηλικίας, εντός και εκτός Αθηνών, προσέρχονταν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης για το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή νιώθοντας ότι αποχαιρετούν «έναν δικό μας άνθρωπο», όπως πάρα πολλοί προσερχόμενοι ανέφεραν στις κάμερες και τα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονται εκεί καλύπτοντας το γεγονός.

Χρήστος Μάστορας | NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η κοσμοσυρροή είχε ξεκινήσει από νωρίς χθες το απόγευμα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, οπότε η σορός του εκλιπόντος είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στην αγαπημένη εκκλησία του Γιώργου Μαζωνάκη, μία ενορία με την οποία είχε ιδιαίτερο δεσμό. Εδώ βαφτίστηκε, και εδώ επιστρέφει: «Στην παλιά του γειτονιά».

Πάνος Μουζουράκης | NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω, υποδεχόταν, μεταξύ άλλων, όσους έφταναν στην εκκλησία για τον αποχαιρετισμό. Συντετριμμένοι έφτασαν λίγο πριν από τις 12:00 οι γονείς του εκλιπόντος, Μανώλης και Κλειώ. Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα μεταφερθεί στο Γ' Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων όπου θα τελεστεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Φοίβος | NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Άπαντες παρόντες

Στη συνέχεια σιγά σιγά στον χώρο προσέρχονταν και πολλοί Έλληνες επώνυμοι και δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι είναι όλοι εκεί για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η Μαριάννα Λάτση, ο Χάρης Δούκας, η Όλγα Κεφαλογιάννη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι συνεργάτες του στο The Voice Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας και Γιώργος Καπουτζίδης, ο Γιώργος Λιανός, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Νίκος Βέρτης, η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Φοίβος, ο Νίκος Κοκλώνης, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Πέτρος Ϊμβριος, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Πάολα, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Κώστας Μαρτάκης, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Θάνος Πετρέλης, ο Ηλίας Βρεττός, ο Σάκης Αρσενίου και πολλοί άλλοι.

Συγκίνηση προκαλεί η αγκαλιά Παπαρίζου, Μουζουράκη, Καπουτζίδη, Nivo και Μάστορα έξω απο την εκκλησία, που κατέγραψαν πλάνα του Orange Press Agency, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Voice.

Η αγκαλιά Παπαρίζου, Μουζουράκη, Καπουτζίδη, Nivo και Μάστορα στην κηδεία Μαζωνάκη | Orange Press Agency

«Δεν θα υπάρξει ξανά τέτοια φωνή»

Η θλίψη διάχυτη, αλλά η μουσική τον συντροφεύει και σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι, με τους παρισταμένους να σιγοτραγουδούν τα αγαπημένα του τραγούδια. «Τι να πω για τον Μαζωνάκη; Ανεπανάληπτος, δεν θα υπάρξει ξανά τέτοια φωνή» σημείωσε μία γυναίκα, που βρέθηκε στον χώρο για να τον αποχαιρετίσει.

Έλενα Παπαρίζου | NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Τον αγαπώ πολύ. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ, θα τον έχω πάντα στην καρδιά μου και στη ψυχή μου. Θα με ακολουθεί πάντα σε αυτά που θέλω και δεν θέλω. Η φωνή του, η μορφή του, το παρουσιαστικό του, ό,τι υπήρχε πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο το αγαπούσα. Όλος ο Πειραιάς το ξέρω ότι τον αγαπάω. Σε όποιο μαγαζί κι αν πήγαινα, με έβλεπαν και Μαζωνάκη μου βάζανε. Έχω συνδεθεί με πολλά τραγούδια του, αλλά το "Ανήκω σε μένα" είναι το αγαπημένο μου.

Νίκος Οικονομόπουλος | NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιατί; Η μοναξιά είναι μοχανικότητα όπως είπε ο αγαπημένος μου. Είμαι από τα Μανιάτικα στον Πειραιά και είμαι από χθες το βράδυ, στις 19.45 εδώ και δεν έχω φύγει, και δεν θα φύγω μέχρι να τον χαιρετίσω όπως πρέπει. Τον έχω γνωρίσει, έχω πάει και στο καμαρίνι. Συναυλίες Κατράκειο, μπουζούκια, παντού. Ήταν πολύ ευαίσθητος» συμπλήρωσε, δακρυσμένη.

Μία δεύτερη γυναίκα, έκανε λόγο για ένα «εξαίρετο παιδί, ένα παιδί της γειτονιάς».

Νατάσα Θεοδωρίδου | NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Εγώ που μεγάλωσα εδώ, τον είδα αρκετές φορές να έρχεται. Ήταν εξαίρετος και άδικα πήγε, πήγε πολύ άδικα. Είμαι από τον Κορυδαλλό αλλά τον έχω δει πολλές φορές, και στο κέντρο του και παντού. Εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ.

Όλα τα τραγούδια του ήταν αγαπημένα. Τον είχα δει και στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, τον είχα δει εκεί, είχε φωτογραφηθεί με τον εγγονό μου. Δεν του είχα μιλήσει εγώ, ντρεπόμουν να τον πλησιάσω, όμως ήταν υπέροχος. Ήρθα βεβαίως να του πω το τελευταίο αντίο. Θα μείνει αξέχαστος» τόνισε.