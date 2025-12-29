Ελένη Παπαδοπούλου: Καταθέσεις και νέα στοιχεία «δένουν» την υπόθεση θανάτου στο Κολωνάκι

Αύριο, Τρίτη (30.12.2025), αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, συζύγου πρώην υπουργού, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της 87χρονης μητέρας του στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, υπόθεση που παρέμενε ανεξιχνίαστη επί τέσσερα χρόνια.

Πρόκειται για τον γιο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος δηλώνει αθώος και υποστηρίζει ότι ο θάνατος της μητέρας του οφειλόταν σε ατύχημα. Τη θέση αυτή είχε εκφράσει και δημόσια σε τηλεοπτικές εκπομπές, ακόμη και μετά την επανενεργοποίηση της έρευνας με εισαγγελική παρέμβαση.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφε τα γεγονότα, τόσο σε τηλεοπτικές δηλώσεις όσο και ενώπιον των αρχών, διατηρώντας ψυχραιμία που, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν συμβάδιζε με τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ανάλογη στάση φέρεται να κράτησε και κατά την άφιξη της Πυροσβεστικής, ενημερώνοντας τους διασώστες ότι η μητέρα του βρισκόταν εντός του διαμερίσματος.

Πυροσβέστες που επιχείρησαν στο σημείο έχουν καταθέσει ότι υπήρχαν ενδείξεις χρήσης εύφλεκτου υγρού, κάτι που ο ίδιος αρνείται. Παράλληλα, τα ευρήματα των αρχών θεωρούνται καθοριστικά, καθώς ανιχνεύτηκε επιταχυντής καύσης στα ρούχα της γυναίκας, ενώ τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα δεν ήταν αυξημένα.

Τα προβλήματα του γιου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ επιθυμούσε την πώληση του διαμερίσματος στο Κολωνάκι, σχέδιο στο οποίο η μητέρα του αντιδρούσε έντονα. Μαρτυρίες γειτόνων κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες μεταξύ τους, ενώ μετά τον θάνατο του συζύγου της, η 87χρονη ζούσε απομονωμένη και δεχόταν ελάχιστες επισκέψεις.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε οργανώσει κινήσεις ώστε να δημιουργήσει άλλοθι. Καταθέσεις και στοιχεία δείχνουν αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του, τόσο ως προς τις μετακινήσεις του όσο και ως προς την παρουσία τρίτων προσώπων την ημέρα του συμβάντος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις αναφορές για προηγούμενη επίσκεψή του στο διαμέρισμα νωρίτερα την ίδια ημέρα, κάτι που αρχικά είχε παραδεχτεί και στη συνέχεια ανακάλεσε.

Μεσίτρια που είχε συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν κατέθεσε ότι είχε επισκεφθεί το διαμέρισμα αρκετές φορές για πιθανή πώληση, με τον ίδιο να ζητά να μην εξετάζεται συγκεκριμένο δωμάτιο, επικαλούμενος την παρουσία της μητέρας του.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να αξιολογούν όλα τα στοιχεία και τις καταθέσεις. Η αυριανή απολογία του 60χρονου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να ρίξει φως σε μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει τόσο την κοινή γνώμη όσο και τον νομικό κόσμο.