Ελεονώρα Μελέτη: «Έχω υποστεί κακοποίηση, ήμουν απλά τυχερή» - Κατάθεση ψυχής στην Ευρωβουλή

Η Ελεονώρα Μελέτη προέβη σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη στο Ευρωκοινοβούλιο, σε εκδήλωση για τις γυναικοκτονίες, λέγοντας ότι έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης σε προσωπική της σχέση.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 14 Ιανουαρίου, με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, με θέμα τη βία κατά των γυναικών και τις γυναικοκτονίες.

Η κα Μελέτη ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να μπει στη θέση μιας μητέρας που έχει χάσει το παιδί της, γιατί δεν έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο. Όμως, μίλησε για κάτι που έχει ζήσει προσωπικά.

Ελεονώρα Μελέτη: «Είμαι εδώ ως γυναίκα»

Η πρώην παρουσιάστρια και ευρωβουλευτής είπε: «Είμαι εδώ ως γυναίκα, η οποία έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στη σχέση της», είπε, με εμφανή συγκίνηση.

Τόνισε ότι η ενασχόλησή της με τα γυναικεία δικαιώματα δεν προέκυψε τυχαία ή από πολιτική σκοπιμότητα. «Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ότι θα υπερασπίζομαι τις γυναίκες. Έχω και εγώ τα δικά μου βιώματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «πολύ πιο τυχερή» σε σύγκριση με άλλες γυναίκες.

Εξήγησε ακόμα ότι είχε τη δυνατότητα να αντιληφθεί τι της συνέβαινε και να προστατεύσει τον εαυτό της. «Έβλεπα, ήξερα, μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», είπε, ξεσπώντας σε δάκρυα, κάνοντας σαφές ότι πολλές γυναίκες δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια.

Η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε πως αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε δημόσια για κακοποίηση σε προσωπική της σχέση και όχι για περιστατικά που αφορούν το εργασιακό της περιβάλλον.

Μάλιστα, σημείωσε ότι πιθανόν αισθάνθηκε πιο ελεύθερη να μιλήσει, καθώς δεν γνώριζε ότι η εκδήλωση βιντεοσκοπούνταν.