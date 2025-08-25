Μενού

Ελεύθεροι με όρους οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς.

Πισίνα | Shutterstock
Ελεύθεροι με τον περιοριστικο όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή οι γονείς και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού που πνίγηκε στους Παξούς, όπως αναφέρει το corfutvnews.gr.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο ο εισαγγελέας τους άσκησε δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, με τις απολογίες τους να θεωρούνται κρίσιμες για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Το κοριτσάκι έπαιζε στο σαλόνι, αλλά φαίνεται πως βγήκε από το σπίτι, κινήθηκε στη γειτονιά και έφτασε πεζή στη βίλα, όπου και βρέθηκε αργότερα μέσα στην πισίνα.

