Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο ΕΛΓΑ μετά τις έντονες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν την Παρασκευή (24/7) σε εκτεταμένες αγροτικές περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες αυτοψίες στις πληγείσες ζώνες, με στόχο την άμεση αποτίμηση της έκτασης των καταστροφών και την καταγραφή των ζημιών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει την καταβολή αποζημιώσεων έως και στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής, καθώς και την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής, σύμφωνα με το μοντέλο που εφαρμόστηκε μετά τις καταστροφικές κακοκαιρίες Daniel και Elias το 2023.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, του υφυπουργού Γιάννη Ανδριανού και του προέδρου του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού ενεργοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στην οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και στην έναρξη της διαδικασίας καταγραφής των ζημιών.

Πότε ξεκινούν οι καταγραφές ζημιών

Από το Σάββατο, συνεργεία του ΕΛΓΑ πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους στους δήμους Λαμιέων, Μακρακώμης και Αμφίκλειας-Ελάτειας, όπου καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπελώνες, κηπευτικά, αλλά και σε αροτραίες καλλιέργειες, όπως μηδική, αραβόσιτος, βαμβάκι, βιομηχανική τομάτα, καπνός και κρεμμύδια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ίδια ημέρα ανοίγει και η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ζημιών στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ. Οι πληγέντες παραγωγοί θα μπορούν να καταθέσουν τις δηλώσεις τους έως τις 10 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

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Εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026, ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσε ότι για τις δενδρώδεις καλλιέργειες θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2025, ενώ για τις ετήσιες καλλιέργειες θα αξιοποιηθούν οι δηλώσεις του 2026 μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή τους.

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και της επεξεργασίας των δηλώσεων, ο ΕΛΓΑ θα υπολογίσει το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων που απαιτούνται.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά στην υποβολή αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση ειδικού (ad hoc) προγράμματος, ώστε η σχετική δαπάνη να καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και να επιταχυνθεί η διαδικασία πληρωμής των παραγωγών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς αναμένεται να καταθέσει τροπολογία στη Βουλή, η οποία θα προβλέπει:

αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής,

στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής, κατάργηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης,

δυνατότητα καταβολής προκαταβολής έως και 65% της εκτιμώμενης αποζημίωσης.

Το συγκεκριμένο μοντέλο ακολουθεί την πρακτική που εφαρμόστηκε μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες Daniel και Elias το 2023.

Παράλληλα, κλιμάκια του Οργανισμού βρέθηκαν στις περιοχές των δήμων Τυρνάβου και Ελασσόνας, όπου το χαλάζι προκάλεσε σοβαρές ζημιές κυρίως σε αχλαδιές, ροδακινιές, νεκταρινιές, αμυγδαλιές και αμπελώνες, καθώς και σε καλλιέργειες αραβόσιτου, μηδικής και καπνού.

Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στη Βοιωτία, με επισκέψεις στον Δήμο Ορχομενού, σε κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ, αλλά και στη Βόρεια Εύβοια, όπου οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ θα προχωρήσουν στην οριοθέτηση των πληγεισών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συκεώνων.

