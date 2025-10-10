Ελληνίδα αναιδής βάζει κώνο πιάνοντας θέση πάρκινγκ και επιτίθεται κιόλας: «Γραμμένους τους έχω στη γειτονιά»

Ακόμα ένας, επικός τσακωμός, σε γειτονιά της Αθήνας, για τη θέση πάρκινγκ. Οι «έξυπνοι» συνεχίζουν να υπάρχουν, όπως η πρωταγωνίστρια του βίντεο, η οποία όπως καταγγέλεται ενώ έχει πάρκινγκ στο σπίτι της, βάζει κώνο και πιάνει χώρο για να βάλουν τα αυτοκίνητά τους, η κόρη της και ο εγγονός της.

«Η συγκεριμένη γειτόνισσα βάζει παράνομο κώνο μπροστά από το σπίτι της, ενώ έχει πάρκινγκ για να παρκάρει η κόρη της και ο εγγονός στα όρια του σπιτιού. Όλη η γειτονιά έχει σοβαρό πρόβλημα με την κυρία αλλά κανείς δεν έχει κάνει τίποτα.

Έρχομαι εγώ στη γειτονιά πριν 4 χρόνια. Τον τελευταίο έχω αγανακτήσει. Έχω καλέσει την δημοτική αστυνομία, της έχει γίνει σύσταση, αλλά δεν ιδρώνει. Με έχει βρίσει, με έχει προσβάλει στη γειτονιά. Μπορεί να φώναξα σήμερα αλλά πάμε να την κάνουμε viral» ανέφερε η αγανακτισμένη γυναίκα στο βίντεό της.

Η γυναίκα εξηγεί στο βίντεο πώς αυτό που κάνει η ηλικιωμένη είναι παράνομο και οι απαντήσεις που ακούει είναι «φύγε από δω» και «πήγαινε όπου θέλεις» όταν της λέει πως θα καλέσει την αστυνομία.

Όταν δε της λέει πως έχει γίνει θέμα στη γειτονιά, αναιδέστατα απαντάει: «Θα σου έλεγα που την έχω γραμμένη τη γειτονιά».



