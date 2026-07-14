Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των συλληφθέντων ενώπιον της ανακρίτριας, για τη φονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 29χρονος και η 26χρονη, παρέδωσαν ένα απολογητικό υπόμνημα με λίγες γραμμές, δεν απάντησαν σε καμία από τις ερωτήσεις της ανακρίτριας, ενώ έκαναν λόγο για σκευωρία και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής.

Με τις πρώτες προφυλακίσεις και έναν κύκλο αποκαλύψεων για τη δομή της οργάνωσης συνεχίζονται οι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στην οικία της Νέστορα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, η 26χρονη και ο 29χρονος οδηγήθηκαν στη φυλακή, επιλέγοντας τον δρόμο της απόλυτης σιωπής και της μη συνεργασίας με τις αρχές.

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Αντίθετα, ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους επέλεξε να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο (15/7, 09:00).

Στο υπόμνημά του αναμένεται να «δώσει» τον άνθρωπο που του παρέδωσε τα κλειδιά του κρησφύγετου (έναν σχεδόν συνομήλικό του φίλο), ισχυριζόμενος πως δεν γνώριζε πώς αυτά κατέληξαν στα χέρια των άλλων δύο.

