Σίφνος: Εικόνες από τα απανθρακωμένα συντρίμμια του ελικοπτέρου - Στις έρευνες ΕΟΔΑΣΑΑΜ και ΔΑΟΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στην περιοχή Εξάμπελα στη Σίφνο όπου το απόγευμα της Δευτέρας κατέπεσε το μοιραίο ελικόπτερο, με αποτέλεσμα τους θανάτους των τριών επιβαινόντων, δηλαδή του χειριστή και του ζεύγους από τη Βρετανία.

Πρόκειται για τον Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου, και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, οι σοροί των οποίων είχαν απανθρακωθεί. Όπως φαίνεται στις νέες, αποκλειστικές εικόνες του Orange Press Agency, το ελικόπτερο έχει διαλυθεί πλήρως κατά την πτώση, με τα απανθρακωμένα συντρίμμια να είναι ορατά.

Ο χώρος -που βρίσκεται πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου- παραμένει αποκλεισμένος από τη δύναμη της ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι.

«Κουστωδία» των αρχών στη Σίφνο

Η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.

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Στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) που θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου.

Τραγωδία στη Σίφνο - Οι οδηγίες για τα ελικόπτερα Bell 206

Επείγουσα οδηγία προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206 εκδόθηκε σήμερα με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, μετά το τραγικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστυχές συμβάν, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου.

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Για τον λόγο αυτό, η ΑΠΑ ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε:

Οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου

Λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή

Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε εύρημα φθοράς, ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας, πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε περίπτωση διαπίστωσης προβλήματος, τα ελικόπτερα θα παραμένουν καθηλωμένα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επιβεβαίωση της καταλληλότητάς τους.