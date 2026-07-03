Εμπρησμοί στη Θεσσαλονίκη: Πότε θα πάρει εξιτήριο η Αφροδίτη Νέστορα - Οι εκτιμήσεις των γιατρών

Στο Ιπποκράτειο και τη Μονάδα Εγκαυμάτων έχει μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα, και σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή και ελεγχόμενη .

Υπενθυμίζεται ότι, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, υπέστη εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια από την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου διαμένει.

Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κατάστασή της είναι καλή, δεν παρουσιάζει αναπνευστική δυσχέρεια και υποβάλλεται σε περιποίηση των εγκαυμάτων, ενώ εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα.

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Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας

Για την κατάσταση υγείας της κόρης του, Αφροδίτης, αλλά και για την επίθεση που έγινε σε βάρος τους μίλησε ο Παναγιώτης Νέστορας, μετά τον θάνατο της συζύγου του, Βάγιας και το εξιτήριό του από το νοσοκομείο.

«Οι μέρες μας είναι δύσκολες. Η Αφροδίτη είναι από χθες στο Παπανικολάου, έχει τα εγκαύματά της, αλλά επειδή είναι στην μονάδα αυξημένη φροντίδας εγκαυμάτων, πιστεύω ότι θα αναρρώσει. Γενικά είναι καλά. Μείναμε οι δυό μας, θα το παλέψουμε, όπως παλέψαμε και την άλλη φορά» είπε σε δημοσιογράφους.

Ερωτώμενος για την κηδεία της συζύγου του, που κατέληξε μετά τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη από τη φωτιά, μετά την έκρηξη, σημείωσε πως «θα εξαρτηθεί από την ανάρρωση της Αφροδίτης».

«Δεν μπορεί να περπατήσει. Υπολογίζω την επόμενη εβδομάδα θα γίνει στην Κοζάνη, όπου είναι η ταφή και της άλλης κόρης μου».

Όσον αφορά στην ίδια την επίθεση, έκανε λόγο για έργο «αρρωστημένων μυαλών, εγκληματιών, που θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορεί να προκαλέσουν οι δικές τους αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες».

«Εγώ τους εύχομαι να μην πάθουν κάτι το αντίστοιχο οι δικές τους οικογένειες, να τους προσέχει ο Θεός, αλλά να τους προσέχει προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν» είπε σε άλλο σημείο και συμπλήρωσε πως έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και πιστεύει πως θα βρεθούν οι υπεύθυνοι και θα απολογηθούν για τις πράξεις τους.

«Απλά θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, σε τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άνανδρα, που δείχνουν μίσος για όλους μας» επεσήμανε.