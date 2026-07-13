Εμπρησμοί στην Θεσσαλονίκη: Κοντά στην ταυτοποίηση τριών ακόμα ατόμων - Την Τρίτη οι απολογίες

Οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση ακόμα τριών ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση των εμπρηστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σημειώνεται πως πρόκειται για τα άτομα που πήγαν πεζά μέχρι τις οικείες των Σάββα Αναστασιάδη και Ζήση Ιωακείμ Ιβιτς, τοποθέτησαν τους μηχανισμούς εμπρησμού και μετά έφυγαν προς το δάσος που βρίσκεται κοντά στα δύο σπίτια.

Επιπλέον, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμνο να υπάρχει πίσω από τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις και ηθικός αυτουργός που είναι υπεύθυνος. Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, βρέθηκε ένα σημείωμα με διεύθυνση, όπου στεγάζεται η διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με τα στελέχη να διερευνούν τον λόγο που η εν λόγω διεύθυνση ήταν σημειωμένη.

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Σημαντικό είναι να τονιστεί, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, πως κρίσιμος είναι ο ρόλος της ομπρέλας που χρησιμοποιήθηκε από τους δύο συλληφθέντες προκειμένου να κάνουν τις πρώτες κατοπτεύσεις στον χώρο, γύρω από την κατοικία της Νέστορα, προκειμένου να εντοπίσουν τις κάμερες και να μην καταγραφούν τα πρόσωπά τους. Εξετάζεται επίσης, η σύνδεση των δύο ατόμων με επιθέσεις που έγιναν στο παρελθόν.

Αναφορικά με τον 29χρονο που εργαζόταν ως διανομέας σε ζαχαροπλαστείο στη Θεσσαλονίκη, φέρεται την 1η Ιουλίου να μην πήγε στην δουλειά του, ενώ την επόμενη μέρα πήγε κανονικά, και τελικά την Παρσκευή 3 Ιουλίου δεν πήγε καθώς συνελήφθη.

Οι συλληφθέντες κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και θα οδηγηθούν αύριο Τρίτη 14.07 στις 12 το μεσημέρι στην ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθούν.