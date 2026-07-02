Εμπρησμοί στην Θεσσαλονίκη: Ξεσκονίζουν τα βίντεο οι Αρχές - Εντοπίστηκε η μία μηχανή των δραστών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τους δράστες των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη και οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε η μηχανή των δραστών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Open, οι αρχές κατόπιν εντολής των αξιωματικών της Αντιρομοκρατικής Υπηρεσίας, «ξεσκονίζουν» όλα τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων και κατάφεραν να εντοπίσουν τη μηχανή με την οποία διέφυγαν οι δράστες.

Πρόκειται για μια μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού και γίνεται ανάλυση του υλικού για ναβρουν τον αιρθμό κυκλοφορίας. Παράλληλα, ανατρέχοντας σε ντοκουμέντα προ ημερών προσπαθούν να διαπιστώσουν αν το όχημα με την ίδια πινακίδα είχε περάσει από το σημείο. Στοιχείο που θα προέδιδε την οργανωμένη επίθεση.

Στο μεταξύ και άλλα μηχανάκια που κυκλοφορούσαν τις προηγούμενες μέρες έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.

Θεσσαλονίκη: Το βίντεο των αρχών με τους τρεις δράστες και τα επόμενα βήματα της έρευνας

Αν και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία των δραστών, πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομα μικρής ηλικίας με μικρή εμπειρία, που ενδέχεται να μην είχαν προετοιμάσει την επίθεση, δεδομένου ότι δεν είχαν καλύψει και τα στοιχεία στην πινακίδα του οχήματος.

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Ένα από τα πρόσωπα μάλιστα, φαίνεται στο βίντεο που έχουν εξασφαλίσει οι αρχές, ενώ τα άλλα δύο φορούν κράνη. Ωστόσο, δεν έχει γίνει η ταυτοποίηση.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προσπαθεί να εξετάσει:

Ποια ήταν η διαδρομή των δραστών

Από πού παρέλαβαν τον μηχανισμό

Πού κατέληξαν μετά την επίθεση

Ποιες είναι οι επαφές τους

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Ιπποκράτειο

Υπενθυμίζεται ότι, η ίδια η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων καθώς φέρει πολλαπλά εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια. Ο πατέρας της και δύο ένοικοι της πολυκατοικίας εξακολουθούν να νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα.

Την ίδια στιγμή, το απόγευμα της Πέμπτης (02/07) πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, μετά από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ.

Πρόκειται για μια συγκέντρωση που στόχο έχει να στείλει πολλαπλά μηνύματα κατά της τρομοκρατίας και υπέρ της δημοκρατίας.

Σε αυτή αναμένεται να δώσουν το «παρών» αρκετά πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αρκετοί βουλευτές και πολιτευτές, στελέχη, φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πολύς απλός κόσμος, όχι μόνο από τον κομματικό σωλήνα.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΝΔ στο Ιπποκράτειο για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη | EUROKINISSI



