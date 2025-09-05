Βρισκόμαστε μια ανάσα από την 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), και ήδη από σήμερα (05/09) έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης.

Πυρετώδεις είναι οι ετοιμασίες για φέτος, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του εκθεσιακού φορέα. Ήταν Απρίλιος του 1925 όταν η τότε κυβέρνηση ενέκρινε την ιδέα για τη λειτουργία μιας διοργάνωσης σαν την έκθεση, η οποία τελικά για πρώτη φορά έγινε το 1926.

Για το λόγο αυτό, οι φετινοί επισκέπτες της διοργάνωσης, από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, θα έχουν την ευκαιρία να δουν σε ένα περίπτερο το 16, συγκεκριμένα ένα αφιέρωμα στην ιστορία και την πορεία της έκθεσης τα τελευταία 100 χρόνια. Υπάρχουν επίσης 11 θεματικά αφιερώματα με 1100 εκθέτες και θα μπορέσουν οι επισκέπτες να δουν πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

ΔΕΘ 2025: Ποιοι σταθμοί του μετρό θα είναι κλειστοί

Ορισμένοι σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί το Σάββατο, ενόψει των συγκεντρώσεων. Σύμφωνα με την εταιρία διαχείρισης του μέσου, κατόπιν εντολής της αστυνομίας, το Σάββατο (6/9) στις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των παρακάτω σταθμών:

Ευκλείδης

Παπάφη,

Πανεπιστήμιο

Σιντριβάνι

Αγίας Σοφίας

Βενιζέλου

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. Οι υπόλοιποι επτά σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά.

Θεσσαλονίκη: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενόψει ΔΕΘ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάνω από 2.500 αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών όπως της Άμεσης Δράσης, της Τροχαίας, των ΜΑΤ κ.α. θα διατεθούν σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενώ εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων θα δίνουν τα drones της ΕΛΑΣ που θα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της πόλης.

Σε επιφυλακή θα βρίσκεται και ελικόπτερο της αστυνομίας για την εναέρια επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες για την ενίσχυση των αστυνομικών που υπηρετούν στη Θεσσαλονίκη έχουν μετακινηθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και από άλλες περιοχές όπως από την Αττική.

Επίσης όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σε κλοιό ασφαλείας θα βρεθεί το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο όπου θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Αστυνομικοί θα βρίσκονται αναπτυγμένοι σε όλα τα σημεία όπου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις ενώ έντονη θα είναι η παρουσία αντρών της ΕΛ.ΑΣ και σε κτίρια όπως το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης αλλά και περιμετρικά του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό αναμένεται να πραγματοποιηθούν στοχευμένοι προληπτικοί έλεγχοι σε άτομα που κρίνονται ύποπτα και να γίνονται προσαγωγές εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Από σήμερα οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν ήδη από σήμερα το πρωί (05/09) , καθώς υγειονομικοί προχώρησαν σε διαμαρτυρία στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο με αίτημα την ενίσχυση του ΕΣΥ, ενώ το απόγευμα αναμένεται κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας.

Το Σάββατο αναμένονται οι μεγάλες συγκεντρώσεις των σωματείων και των συνδικάτων των εργαζομένων και άλλων φορέων και κομμάτων.