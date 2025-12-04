Ένα μεγάλο «ποτάμι» η Αθήνα: 112 για τις πλημμύρες - LIVE χάρτης της επέλασης του Byron ανά την Ελλάδα

Όσο προχωρά η νύχτα ενετείνονται τα φαινόμενα της κακοκαιρίας Byron στην Αττική αλλά και ανά την ελληνική επικράτεια, με το βαρομετρικό χαμηλό να φέρνει σφοδρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και χαλάζι.

Σε πολλά σημεία της Αθήνας καταγράφονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ κεντρικοί δρόμοι της πόλης έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Νωρίτερα, ήχησε το 112, το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους της Αττικής να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Δείτε παρακάτω LIVE την πορεία της κακοκαιρίας Byron

Πολλά προβλήματα σημειώνονται επίσης στους δρόμους με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Τα περισσότερα προβλήματα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζονται σε Νότια Προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Κακοκαιρία Byron: Δεν παίρνει «ανάσα» η πυροσβεστική - Απανωτές κλήσεις

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Διαβάστε ακόμα: Καλλιθέα: Φρεάτιο έγινε συντριβάνι 2 μέτρων με τη νεροποντή του Byron

Στη Μάνδρα, λόγω υπερχείλισης ρέματος, διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η πυροσβεστική έχει λάβει 41 κλήσεις. Οι 34 αφορούν σε αντλήσεις νερών από πλημμυρισμένα, κυρίως, υπόγεια. Τρεις για κοπές δέντρων και τέσσερις για μεταφορές ατόμων που βρίσκονται σε σημεία που έχουν πλημμυρίσει και δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Έχει επίσης διακοπεί η κυκλοφορία στον επαρχιακό δρόμο από το Αλεποχώρι προς τον Σχίνο από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Κακοκαιρία Byron: Σε επιφυλακή και ο στρατός

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει η πυροσβεστική, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, όπως αποφασίστηκε μεταξύ άλλων στη διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, ζητήθηκε από τον κ. Κεφαλογιάννη, να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα, να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) από όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες κατά τη διάρκεια του φαινομένου, ώστε να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Σημειώνεται πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Ειδικότερα, στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, τόνισε στην ΕΡΤ ότι στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την Αγίου Αλεξάνδρου σημειώνεται σημαντικό πρόβλημα συσσώρευσης υδάτων. Στο σημείο βρίσκονται διάφορες ομάδες του δήμου προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά από τα φρεάτια.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, σημείωσε ότι στη λεωφόρο Βουλιαγμένης υπάρχει σημαντική συσσώρευση νερού στα φρεάτια.

Κλειστά τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή (5/12)

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.

Διαβάστε ακόμα: Ακινητοποιήθηκε τρένο στο δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Ταλαιπωρία για 400 επιβάτες

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας, αύριο 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:

Ταύρου

Μοσχάτου

Ορεινά Καλαμπάκας

Διον Ολύμπου

Κατερίνης

Ρόδου

Κάσου

Τήλου

Σύμης

Καστελόριζου

Ανατολικής Μάνης

Ευρώτα

Μονεμβασιάς