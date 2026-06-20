Ένα ορμητικό ποτάμι συμπερίληψης πλημμύρισε τη Θεσσαλονίκη - Πολύχρωμες εικόνες από το Pride

Με μουσική, χρώματα και συνθήματα υπέρ της ισότητας πλημμύρισε το απόγευμα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στη μεγάλη Πορεία Υπερηφάνειας του 14ου Thessaloniki Pride.

Η ατμόσφαιρα στους δρόμους γύρω από τον Λευκό Πύργο θύμιζε πολύχρωμο ποτάμι, με τα άρματα της διοργάνωσης να δίνουν ρυθμό και τους συμμετέχοντες να ακολουθούν χορεύοντας υπό τους ήχους δυνατής μουσικής.

Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:30 από τον Λευκό Πύργο και κινήθηκε μέσω των οδών Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και της Λεωφόρου Νίκης, πριν επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης.

Χιλιάδες συμμετέχοντες όλων των ηλικιών, μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας αλλά και υποστηρικτές, κρατούσαν πολύχρωμες σημαίες και πανό, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ορατότητας, της αποδοχής και της ισότητας.

Pride στη Θεσσαλονίκη | EUROKINISSI

Pride στη Θεσσαλονίκη | EUROKINISSI

Pride στη Θεσσαλονίκη | EUROKINISSI

Κορύφωση εβδομάδας εκδηλώσεων

Το φετινό Thessaloniki Pride κορυφώνει μια εβδομάδα δράσεων με συζητήσεις, προβολές, εργαστήρια και πολιτιστικά δρώμενα σε διάφορα σημεία της πόλης.

Από νωρίς το μεσημέρι, η πλατεία Λευκού Πύργου και η πλατεία της ΧΑΝΘ είχαν γεμίσει κόσμο στο Pride Fair, όπου λειτουργούσαν περίπτερα ενημέρωσης και δράσεις οργανώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της πορείας, στις 20:45, έχει προγραμματιστεί η κεντρική συναυλία στον Λευκό Πύργο, με τη συμμετοχή των Τάμτα, Kings, The Mode, House of Drama και Κωστή Μυλωνά.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης drag performers όπως οι Heelcat, Κατίνα Μπέλλα, Mystic Van Rouge, Bimboy και Fatality, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με after Pride party στη Βαλαωρίτου.

Pride στη Θεσσαλονίκη | EUROKINISSI

Pride στη Θεσσαλονίκη | EUROKINISSI

Pride στη Θεσσαλονίκη | EUROKINISSI

Το φετινό σύνθημα

Με κεντρικό σύνθημα το «Σπάσε τον Κώδικα», οι διοργανωτές εστιάζουν σε κοινωνικά στερεότυπα και αντιλήψεις που, όπως αναφέρουν, περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας και της σεξουαλικότητας.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, στην οδό Παύλου Μελά, δύο ιερωμένοι εμφανίστηκαν στο οδόστρωμα φωνάζοντας «Μετανοείτε», με τον έναν εξ αυτών να ξαπλώνει μπροστά από άρμα, διακόπτοντας προσωρινά τη ροή. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απομάκρυναν τον άνδρα χωρίς να σημειωθεί ένταση.

Η πορεία ολοκληρώνεται στις 21:00 το βράδυ στον Λευκό Πύργο, όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συναυλία της διοργάνωσης και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα, ενώ από τη 1 θα πραγματοποιηθεί το After Pride Party στη Βαλαωρίτου.

Pride στη Θεσσαλονίκη | EUROKINISSI

Pride στη Θεσσαλονίκη | EUROKINISSI