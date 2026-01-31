ΕΝΦΙΑ: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις στο Ε9 – Ποιοι πρέπει να τρέξουν

Οι φορολογούμενοι έχουν τελευταία ευκαιρία να ελέγξουν την περιουσιακή τους εικόνα πριν «χτυπήσει την πόρτα τους» ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ.

Μια διόρθωση, όπως ο χαρακτηρισμός μιας επιφάνειας του ακινήτου ως βοηθητικού χώρου φέρνει εκπτώσεις στο φόρο έως και 90%.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr