ΕΝΦΙΑ: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις στο Ε9 – Ποιοι πρέπει να τρέξουν

Οι φορολογούμενοι έχουν τελευταία ευκαιρία να ελέγξουν την περιουσιακή τους εικόνα πριν «χτυπήσει την πόρτα τους» ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ.
Μια διόρθωση, όπως ο χαρακτηρισμός μιας επιφάνειας του ακινήτου ως βοηθητικού χώρου φέρνει εκπτώσεις στο φόρο έως και 90%.
