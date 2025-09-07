Ενοίκια: Τι είναι το πιστοποιητικό καλοπληρωτή - Ποιοι μπορεί να την «πατήσουν»

Για τους κινδύνους που ενέχει το «πιστοποιητικό καλοπληρωτή» ενοικίων, την κοινωνική κατοικία και το στεγαστικό πρόβλημα μίλησε η μεσίτρια, Άννα Μωκάκου στην εκπομπή «Morning Point», του Mega.

Το «πιστοποιητικό καλοπληρωτή» θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο 2026. Πρόκειται για μία νέα βεβαίωση, που θα αποδεικνύει στους ιδιοκτήτες σπιτιών την φερεγγυότητα του υποψήφιου ενοικιαστή, ότι δεν έχει, δηλαδή, εκκρεμείς οφειλές προς Δημόσιο, τράπεζες ή ΔΕΚΟ.

Το νέο αυτό μέτρο αποσκοπεί να δώσει το κίνητρο στους ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέτουν τo σπίτι τους στην αγορά, χωρίς να φοβούνται ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν «κακοπληρωτές».

Λύση για το στεγαστικό ή παραβίαση προσωπικών δεδομένων;

Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται μέσω του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, κάτι το οποίο εγείρει ανησυχία για το, αν θα παραβιαστούν προσωπικά δεδομένα των ενοικιαστών.

«Πρέπει να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων, γιατί οι οφειλές εμπίπτουν σε αυτά», υπογράμμισε η κ. Μωκάκου.

Η ίδια αναδεικνύει το ζήτημα της αύξησης της ψυχολογικής επιβάρυνσης των ανθρώπων που ζουν στο ενοίκιο, οι οποίοι ήδη δυσκολεύονται να βρουν σπίτι με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, ειδικά στις μεγάλες πόλεις.

«Ίσως αποκλείσει ανθρώπους που ήδη, επειδή διανύουμε περίοδο στεγαστικής κρίσης, αισθάνονται αποκλεισμένοι», αναφέρει.

Συνεχίζει λέγοντας: «Έχουμε πελάτες, φίλους και συγγενείς που λήγει το συμβόλαιο τους και τρέμουν για τι θα ακούσουν από τον ιδιοκτήτη».

Είναι μήπως η κοινωνική κατοικία η λύση στο πρόβλημα του στεγαστικού;

Η κ. Μωσάκου είπε ότι «η Ελλάδα είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση» και δεν μπορεί να συγκριθεί με χώρες του εξωτερικού, όταν ερωτήθηκε για το αν πρακτικές σαν αυτές εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Αναφερόμενη στην κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, είπε ότι δεν δόθηκε προτεραιότητα από τις κυβερνήσεις στην στεγαστική πολιτική και σε αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η στεγαστική κρίση, που βιώνουμε στην Ελλάδα σήμερα.

«Όλη η προσπάθεια της κυβέρνησης θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας», η οποία, όπως τόνισε η κ. Μωσάκου, δεν υπάρχει από το 2012.

«Εφόσον πέσουν ακίνητα στην αγορά με την μορφή κοινωνικής κατοικίας, θα ελαφρυνθεί όλη η ζήτηση, με αποτέλεσμα και οι τιμές κάπως να εξισορροπήσουν και για τους υπόλοιπους.. και τα μεσαία εισοδήματα δοκιμάζονται οικονομικά», συμπλήρωσε.

Έλλειψη στα μικρά σπίτια και τις φοιτητικές στέγες

Λόγω της υψηλής ζήτησης μικρών κατοικιών, οι τιμές ανεβαίνουν ραγδαία, κάτι το οποίο δεν ισχύει σε μεγάλο βαθμό με τις μεγαλύτερες κατοικίες.

«Στα ακίνητα που κοστίζουν έως 700 ευρώ υπάρχει τρομερή έλλειψη καθώς τα ζητάει περισσότερο ο κόσμος, όχι μόνο οι φοιτητές», αναφέρει η κ. Μωσάκου.

Έκλεισε λέγοντας, ότι σύμφωνα με την ίδια «ένας ιδιοκτήτης δεν βγάζει το ακίνητό του στην αγορά, όχι γιατί φοβάται έναν κακοπληρωτή ενοικιαστή -υπάρχουν και αυτοί- αλλά κυρίως γιατί δεν έχει χρήματα να το ανακαινίσει και άρα να αναζητήσει πιο αξιόπιστο ενοικιαστή».