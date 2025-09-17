Με εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, άρχισε το πρωί της Τετάρτης, έκτακτη διακλαδική άσκηση ετοιμότητας, στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε όλο το Αιγαίο αλλά και σε περιοχές του Έβρου. Σκοπός είναι η ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, στη σκιά φυσικά των αναγγελιών για έρευνες της Τουρκίας με το Πίρι Ρέις.

Διαβάστε ακόμη: Τουρκία: Δεύτερες σκέψεις για το «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο - Ο συμβολισμός και το μήνυμα της Άγκυρας στην Ελλάδα

Ένοπλες Δυνάμεις: Έκτακτη άσκηση

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ: « Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ».