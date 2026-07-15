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Εντάσεις στη δίκη για τα Τέμπη: «Σταματήστε με αυτή την καραμέλα» - Η παρέμβαση Πλακιά και Ασλανίδη

Όλα όσα ειπώθηκαν στη δίκη για τα Τέμπη. Οι δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ και η παρέμβαση του Πλακιά και του Ασλανίδη.

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Νίκος Πλακιάς
Νίκος Πλακιάς στη δίκη για τα Τέμπη | EUROKINISSI
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Εντάσεις καταγράφηκαν στη δίκη για Τέμπη σήμερα (15/7), η οποία συνεχίστηκε με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, συνέχισαν να καταθέτουν αιτήματα αναβολής της διαδικασίας της δίκης, μέχρι να υπάρξει αμετάκλητη απόφαση στην υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

Το μικρό επεισόδιο ξεκίνησε όταν συγγενείς θυμάτων αντέδρασαν στις αναφορές του συνηγόρου.

Αρχικά παρενέβη ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας θύματος των Τεμπών, όπου δήλωσε σύμφωνα με το Open: «Σταματήστε την αυτή την καραμέλα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πελάτες σας δικάζονται για οικονομικά εγκλήματα, εδώ δικάζονται για κακουργήματα», δήλωσε.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης δήλωσε επίσης: «Τη συμπόνια σου δεν τη θέλουμε, τη συμπόνια του Τσοτσορού, δεν τη θέλουμε. Ο Νίκος Πλακιάς, συνεχίζοντας τους υψηλούς τόνους, συμπλήρωσε: «Ευτυχώς, κύριε πρόεδρε, μας προειδοποιήσατε για το τι θα ακούσουμε ακόμη, για να αντλήσουμε δύναμη. Να δούμε τι θα ακούσουμε και μετά». 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συνεδρίαση σταμάτησε για μισή ώρα προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα. 

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