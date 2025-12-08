Ένταση και στην Αχαΐα: Απέτρεψαν σε πάνω από 100 αγρότες την είσοδο στην Πάτρα - ΜΑΤ στο ύψος του Γλαύκου

Δυναμικό είναι το «παρών» των αγροτών και στην Αχαία και σήμερα (8/12) περισσότερα από 100 τρακτέρ από το μπλόκο Ερυμάνθου και την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων επιχείρησαν να μπουν στο κέντρο της Πάτρας, με φόντο το συλλαλητήριο και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα λάβει χώρα.

Ωστόσο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, δεν επέτρεψαν την είσοδό τους στην πόλη. Σύμφωνα με το pelop.gr, νωρίτερα, ένταση σημειώθηκε στην περιοχή της Ακτής Δυμαίων, στο ύψος του Γλαύκου, όταν δυνάμεις της Αστυνομίας επιχείρησαν να ανακόψουν την πορεία των αγροτών προς την πόλη, στήνοντας μπλόκο με διμοιρίες των ΜΑΤ.

Οι αγρότες, ωστόσο, συνέχισαν συντεταγμένα την κινητοποίησή τους, με στόχο να φτάσουν στο κέντρο των εξελίξεων.

Αγρρότες: Αποκλεισμένος ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου

Υπενθυμίζεται ότι, ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένος στο ύψος της Κάτω Αχαΐας από τρακτέρ, ενώ η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό διεξάγεται κανονικά. Στο Αίγιο, κλειστός παραμένει ο κόμβος του Σελινούντα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου.

Η Πατρών – Τριπόλεως παραμένει, μέχρι στιγμής, ανοιχτή, ωστόσο οι αγρότες έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο αποκλεισμό τις επόμενες ώρες, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Η σημερινή κινητοποίηση οργανώνεται από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας και αποτελεί μέρος της γενικευμένης κλιμάκωσης που καταγράφεται σε όλη τη χώρα, με βασικό αίτημα τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα.