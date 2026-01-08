Ένταση με αγρότες στο μπλόκο της Θήβας: Έβαλαν φωτιά σε άχυρα για να μην πλησιάσουν τα ΜΑΤ

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης ανάμεσα σε αγρότες και δυνάμεις της αστυνομίας στο μπλόκο της Θήβας με τους παραγωγούς να βάζουν φωτιά σε άχυρα προκειμένου να μην πλησιάσουν δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος της Παλαιάς Εθνικής Οδού, όπου οι αγρότες με ξύλα στα χέρια, ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς και άναψαν φωτιά για να τους απωθήσουν, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω.

Οι αστυνομικές δυνάμεις ζήτησαν τη διέλευση των φορτηγών που βρίσκονταν στην περιοχή, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency.

«Ναι» από τους αγρότες στην πρόσκληση για συνάντηση με Μητσοτάκη την Τρίτη στο Μαξίμου

Νωρίτερα, οι αγρότες φέρεται να δέχθηκαν την πρόταση Μαρινάκη για διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την προσεχή Τρίτη (13/01) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, οι αγρότες αποδέχθηκαν τη νέα πρόκληση του κυβερνητικού εκπροσώπου και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, ώστε να αποφασιστεί η σύνθεση της επιτροπής που θα αναλάβει την εκπροσώπηση στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Όσον αφορά στα μπλόκα, οι αγρότες θα αποφασίσουν κατά τόπους πώς θα λειτουργήσουν, ωστόσο η πλειοψηφία φαίνεται να προσανατολίζεται στο άνοιγμα των δρόμων, σε μία κίνηση καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Τα τρακτέρ, ωστόσο, θα παραμείνουν στα μπλόκα, καθώς η συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα κριθεί από το αποτέλεσμα της συνάντησης που αναμένεται να γίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη.