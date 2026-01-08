Οι αγρότες φέρεται να δέχθηκαν την πρόταση Μαρινάκη για διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την προσεχή Τρίτη (13/01) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, οι αγρότες αποδέχθηκαν τη νέα πρόκληση του κυβερνητικού εκπροσώπου και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, ώστε να αποφασιστεί η σύνθεση της επιτροπής που θα αναλάβει την εκπροσώπηση στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Όσον αφορά στα μπλόκα, οι αγρότες θα αποφασίσουν κατά τόπους πώς θα λειτουργήσουν, ωστόσο η πλειοψηφία φαίνεται να προσανατολίζεται στο άνοιγμα των δρόμων, σε μία κίνηση καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Τα τρακτέρ, ωστόσο, θα παραμείνουν στα μπλόκα, καθώς η συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα κριθεί από το αποτέλεσμα της συνάντησης που αναμένεται να γίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη.

«Να μας δεχθεί ο πρωθυπουργός με τους δικούς μας όρους»

Όπως αναφέρει ο Κώστας Καφές, αντιπρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Θήβας, στο Orange Press Agency:

«Καταφέραμε τον σκοπό μας, η Ελλάδα κόπηκε στα δύο, οριστικά. Τουλάχιστον για 48 ώρες θα είναι κλεισμένη, δεν θα περνάει τίποτα, ούτε από παραδρόμους ούτε από την εθνική οδό.

Περιμένουμε τον πρωθυπουργό να μας δεχτεί με τους δικούς μας όρους. Τα τρακτέρ δεν κουνιούνται από τον δρόμο, εάν δεν υλοποιηθούν αυτά που ζητάμε θα μείνουμε εδώ, και οι οδηγοί μαζί μας. [...]

Από όλα τα μπλόκα θα υπήρχαν ούτως ή άλλως εκπρόσωποι, αλλά ο δρόμος δεν ανοίγει. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να δικαιωθούμε».