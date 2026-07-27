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Εντοπίστηκε οβίδα στη λίμνη Παμβώτιδα - Εικόνες από την επιχείρηση εξουδετέρωσης

Η οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό της λίμνης Παμβώτιδας κατά τη διάρκεια επιχείρησης καθαρισμού.

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Εντοπίστηκε οβίδα στη λίμνη Παμβώτιδα
Εντοπίστηκε οβίδα στη λίμνη Παμβώτιδα | Glomex/ERT
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Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό της λίμνης Παμβώτιδας. Σήμερα, Δευτέρα (27/07), στήθηκε επιχείρηση στο σημείο για την ανάσυρσή της. 

Δύτες την ανέσυραν κατά τη διάρκεια καθαρισμού του σημείου. Αμέσως, σήμανε συναγερμός στο σημείο και η περιοχή αποκλείστηκε. 

Έφτασαν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση και να προχωρήσουν σε επιχείρηση εξουδετέρωσης.

Το πρόγραμμα καθαρισμού της Παμβώτιδας αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, με τους δύτες να σαρώσουν και να καθαρίσουν μια τεράστια υποβρύχια έκταση 328.250 τ.μ., από την περιοχή Μάτσικα έως το Πέραμα, την Αμφιθέα, τη Ντραμπάτοβα και τα Σφαγεία.

«Η λίμνη δεν είναι σκουπιδότοπος και ό,τι βυθίζεται δεν χάνεται», είναι το μήνυμα που στέλνει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος εποπτεύει τη δεύτερη φάση του προγράμματος.

 

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