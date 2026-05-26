ΕΟΦ: Απαγορεύεται η διαφήμιση συνταγογραφούμενων και υπό έρευνα φαρμάκων

Με αφορμή την εκτεταμένη προβολή στο διαδίκτυο σκευασμάτων για την απώλεια βάρους, από επαγγελματίες υγείας ή/και διάσημα άτομα, υπό το πρόσχημα της ενημέρωσης, ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι απαγορεύεται απολύτως η απευθυνόμενη στο κοινό άμεση και έμμεση διαφήμιση συνταγογραφούμενων σκευασμάτων ή η διαφήμισή τους με αναφορά στη δραστική ουσία τους.
Στα πλαίσια εφαρμογής της ανωτέρω νομοθεσίας:
1. Σχετικά με τα Συνταγογραφούμενα Φάρμακα:
Η με οποιονδήποτε τρόπο, άμεση ή έμμεση προβολή συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο ευρύ κοινό απαγορεύεται απολύτως.
2. Υπό έρευνα φάρμακα:
Η οποιαδήποτε αναφορά σε σκευάσματα που βρίσκονται σε φάση κλινικών μελετών και δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου και η οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση προβολή στο κοινό των παραπάνω σκευασμάτων ως θεραπευτικές λύσεις είναι παράνομη.
«Εφιστάται η προσοχή ιδιαίτερα στο καταναλωτικό κοινό για τους σοβαρούς κινδύνους δημόσιας υγείας που συνεπάγεται η κάθε μορφής παράνομη προβολή από επαγγελματίες υγείας και διάσημα/επιδραστικά άτομα στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο των συνταγογραφούμενων και υπό έρευνα φαρμάκων της παραπάνω κατηγορίας, καθώς και η προμήθειά τους από παράνομα δίκτυα διανομής ή η προμήθεια μη αδειοτημένων φαρμάκων», αναφέρει ο ΕΟΦ.
Προσθέτει ότι η ενημέρωση του κοινού για νόσους επιτρέπεται αποκλειστικά σε γενικό πλαίσιο, χωρίς καμία αναφορά σε συνταγογραφούμενα και υπό έρευνα φάρμακα ή σε δραστικές ουσίες που παραπέμπουν ευθέως σε αυτά.
- Το ψαγμένο σχόλιο Βελόπουλου για Τσίπρα, η ψηφιακή λειτουργία του νέου κόμματος και η μομφή που ξέμεινε
- Χολαργός: Οι απειλές που δεχόταν η 53χρονη πριν την πυροβολήσει ο σύζυγός της - Τι εξετάζουν οι Αρχές
- Με σκαμπανεβάσματα ο καιρός έως το Άγιο Πνεύμα: Ζέστη και μετά μπόρες – Η πρόγνωση Μαρουσάκη
- Ο Τζον Λένον, η Γιόκο Όνο και η πιο παράξενη αντιπολεμική διαμαρτυρία που «γέννησε» έναν διαχρονικό ύμνο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.