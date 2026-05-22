«Μαριχουάνα stop» από τον ΕΟΦ: Τέλος το ξηρό άνθος κάνναβης στην Ελλάδα

Σε μια κομβική αλλαγή στο τοπίο της εγχώριας αγοράς προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), ανακοινώνοντας την άμεση και καθολική απαγόρευση της λιανικής πώλησης, διακίνησης και διάθεσης ξηρού άνθους κάνναβης στην Ελλάδα.

Η νέα ρύθμιση εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις, επηρεάζοντας άμεσα τόσο τις επιχειρήσεις του κλάδου όσο και το καταναλωτικό κοινό.

Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο (Ν.5302/26)

Σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο του ΕΟΦ (ΦΕΚ Α΄78, αρ. 43 παρ. 2 και αρ. 46), η απαγόρευση είναι οριζόντια και αφορά:

Κάθε μορφή λιανικής πώλησης: Απαγορεύεται η διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο προς τους καταναλωτές.

Ανεξαρτήτως THC: Η απαγόρευση ισχύει ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) ή άλλα κανναβινοειδή (συμπεριλαμβανομένου και του CBD).

Όλες τις μορφές άνθους: Αφορά το ξηρό άνθος που προέρχεται από ποικιλίες Cannabis Sativa L, είτε αυτό βρίσκεται σε ακατέργαστη είτε σε επεξεργασμένη μορφή.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο έχει άμεση ισχύ. Ο ΕΟΦ καλεί όλους τους οικονομικούς φορείς και τα εμπορικά καταστήματα να συμμορφωθούν απαρέγκλιτα με τις διατάξεις του νόμου.

Για τη διασφάλιση της τήρησης των μέτρων, οι αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές ξεκινούν ήδη εντατικούς επιτόπιους ελέγχους στην αγορά, ενώ οι παραβάτες θα έρθουν αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.