ΕΟΦ: SOS για επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής – Δείτε τη λίστα με τα ακατάλληλα προϊόντα

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για σειρά σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνται ευρέως (κυρίως μέσω διαδικτύου). Τα συγκεκριμένα προϊόντα κρίθηκαν ακατάλληλα και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, καθώς περιέχουν μη δηλωμένες φαρμακευτικές ή και καρκινογόνες ουσίες.

Εφιστάται η μέγιστη προσοχή στο προϊόν 4S (capsules). Σύμφωνα με ενημέρωση από τις γερμανικές αρχές, το σκεύασμα περιέχει:

Σιβουτραμίνη: Αποσύρθηκε από την Ε.Ε. το 2010 λόγω σοβαρών παρενεργειών στο καρδιαγγειακό.

Φαινολοφθαλεΐνη: Ουσία που θεωρείται πιθανώς καρκινογόνος και δεν διαθέτει έγκριση για φαρμακευτική χρήση.

Καμία από τις παραπάνω ουσίες δεν αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος.

Απαγορεύεται η διακίνηση και διάθεση των παρακάτω προϊόντων της πολωνικής εταιρείας YAVA NUTRITION Sp. Z.o.o:

YAVA LABS – FAT BURNER BLUEBERRY

YAVA LABS – FAT BURNER COLA

Λόγος απαγόρευσης: Εντοπίστηκε υψηλή συγκέντρωση καφεΐνης και πράσινου τσαγιού, χωρίς την απαιτούμενη επισήμανση για την παρουσία επιγαλλοκατεχίνης, παραβιάζοντας τον Κανονισμό (ΕΚ) 1925/2006.

Μετά από εργαστηριακούς ελέγχους σε Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία, εντοπίστηκε η μη δηλωμένη φαρμακευτική ουσία σιλδεναφίλη (δραστική ουσία για τη στυτική δυσλειτουργία) στα εξής προϊόντα:

BABA BERATAN HERBAL MIXTURE

GENTLE DMP DOMIPA HERBAL MIXTURE

BITKISEL KARISIMLI EPIMEDYUMLU MACUN

LA PEPA NEGRA

ROYAL HONEY & ROYAL HONEY VIP

Η ανεξέλεγκτη χρήση σιλδεναφίλης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες, ειδικά σε άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα.

Μην χρησιμοποιείτε τα παραπάνω προϊόντα αν τα έχετε ήδη στην κατοχή σας και αποφύγετε την αγορά συμπληρωμάτων από μη αξιόπιστες πηγές ή ύποπτες ιστοσελίδες.

Σε περίπτωση που έχετε έρθει σε επαφή με τα συγκεκριμένα σκευάσματα, ενημερώστε άμεσα τον ΕΟΦ.