Επανόρθωση από εκδότη για το πόθεν έσχες της Τζένης Μπαλατσινού

Σε επανόρθωση δημοσιεύματος που αφορά στην Tζένη Mπαλατσινού προχώρησε ιστοσελίδα, καθώς, όπως αναφέρεται, δημοσιεύθηκαν ανακριβή και ψευδή στοιχεία στο Πόθεν Έσχες της.

Πιο αναλυτικά, η ανάρτηση της ιστοσελίδας:

«Ανακαλούμε το σύνολο των ψευδών αναφορών που περιελήφθησαν στην ιστοσελίδα parapolitika.gr την 29.9.2025 με αφορμή την ανάρτηση των πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων ετών 2023, 2024 σύμφωνα με τις οποίες η κα Μπαλατσινού φέρεται να έχει 20 ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επ' ακινήτων καθώς και κατοικία στο Ψυχικό, και ως εκ τούτου δήθεν εμφανίζει δήθεν κρυφή δήλωση των ακινήτων της.

Η ανωτέρω δήλωσή μας αποτελούσε εσφαλμένη μεταφορά των στοιχείων του πόθεν έσχες των ετών 2023 και 2024 της κας Μπαλατσινού εκ των οποίων ως αναρτήθηκαν, προκύπτει ότι η κα Μπαλατσινού δεν διαθέτει καμία κατοικία στο Ψυχικό, ενώ η ακίνητη περιουσία της δεν περιλαμβάνει 20 ακίνητα ούτε και εμφανίζει εκρηκτική άνοδο ως εσφαλμένα και ψευδώς αναφέρθηκε.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, αλλά και της τιμής και υπόληψης της κας Μπαλατσινού, ανακαλούμε όλους τους ανωτέρω ψευδείς χαρακτηρισμούς και ισχυρισμούς, και ως εκ τούτου εκφράζουμε τη λύπη μας για την αρνητική δημόσια έκθεσή της.

Δεσμευόμαστε, δε, όπως στο μέλλον σεβαστούμε απόλυτα την προσωπικότητά της και δεν επαναλάβουμε κανέναν από τους αναφερόμενους ή παρόμοιους ισχυρισμούς εναντίον της, γι'αυτό και έχουμε ήδη προβεί και στη διαγραφή όλων των επίμαχων αναρτήσεων.

Διευκρινίζουμε δε, ότι, ουδεμία πρόθεση προσβολής υπήρχε προς το πρόσωπο της κας Μπαλατσινού και η εσφαλμένη μεταφορά στοιχείων έλαβε χώρα εκ παραδρομής».

Η Τζένη Μπαλατσινού κατά εκδότη για το Πόθεν Έσχες της

Υπενθυμίζεται ότι το δημοσίευμα ιστοσελίδας σχετικά με την παραποίηση στη δημοσίευση του Πόθεν Έσχες της, ως συζύγου του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Τζένης Μπαλατσινού.

Μεταξύ άλλων, κατηγόρησε τον εκδότη πως «διαδίδει ψέματα» σχετικά με τα ακίνητά της και δη ότι έχει ένα στο Ψυχικό, πράγμα που έχει αρνηθεί επανειλημμένα.

Σε ανάρτησή της, η κ. Μπαλατσινού αναφέρει: «Εδώ και δύο χρόνια ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουρτάκης (ο Θεός να τον φωτίσει ως δημοσιογράφο αφού οι δημοσιογραφικές έρευνές του βρίθουν ψεμάτων για το πρόσωπό μου) συκοφαντεί εμένα και την οικογένειά μου μέσα από την ιστοσελίδα parapolitika.gr.

Σήμερα ξεπέρασε κάθε όριο, παραποιώντας τα στοιχεία του πόθεν έσχες μου και παρουσιάζοντας ότι δήθεν έχω 20 ακίνητα και σπίτι στο Ψυχικό. Είτε το κάνει σκόπιμα είτε απλά δεν ξέρει να διαβάζει, η αλήθεια είναι μία: ΔΕΝ ΕΧΩ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ - ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ.

Τα στοιχεία είναι προσβάσιμα και ανοικτά σε όλους. Όσο κι αν επιχειρείτε να με λασπώσετε, όσο κι αν προσπαθείτε τη δολοφονία του χαρακτήρα μου αλλά και της οικογένειάς μου, ένα πράγμα να είναι σίγουρο. Δεν υποχωρούμε, δεν διαπραγματευόμαστε την αλήθεια... σίγουρα δεν εκβιαζόμαστε!

Περιμένω με αγωνία τι θα σκαρφιστείτε στις αίθουσες των δικαστηρίων για να δικαιολογήσετε τη χρόνια εμμονή σας μαζί μας ως προς τα ψέματα που διαδίδετε. Ο νοών νοείτω».