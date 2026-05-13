Επεισόδια σε Λύκειο στο Ηράκλειο: Εξωσχολικοί απείλησαν τον διευθυντή με αυγά και καπνογόνα

Ένα ακόμη περιστατικό βίας έλαβε χώρα εντός σχολικής μονάδας, με εξωσχολικούς να προκαλούν επεισόδια στο τρίτο λύκειο Ηρακλείου το πρωί της Τετάρτης (13/5).

Φέρεται ότι, οι δράστες με αυγά και καπνογόνα απείλησαν τον διευθυντή του σχολείου.

Όπως αναφέρει στο cretalive.gr, ο διευθυντής του σχολείου, Γιώργος Πανσεληνάς, οι τρεις εξωσχολικοί βρέθηκαν στην αυλή και πέταξαν τα αυγά και τα καπνογόνα. Μάλιστα, έφτασαν μέχρι το κτήριο, ως το γραφείο του διευθυντή και του φώναζαν «Βγες έξω, βρε!»

Ο ίδιος φοβήθηκε πως το περιστατικό θα λάβει διαστάσεις. Κάλεσε την αστυνομία ενώ μεταβαίνει στην ασφάλεια για να προχωρήσει σε έγγραφη καταγγελία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ένα από τα άτομα αυτά έχει ξαναβρεθεί στον χώρο του σχολείου και αρνιόταν να αποχωρήσει. Τότε είχε κληθεί και πάλι περιπολικό για να δοθεί τέλος στο θέμα.